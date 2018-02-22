Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, Yerli Motorla Göklere Çıktı!

TUSAŞ Motor Sanayi tarafından üretilen yerli motor ile ilk kez havalanan ANKA, testten başarı ile geçti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), yine TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı(İHA) ANKA için yerli bir motor üretmek amacı ile 31 Ekim 2014 tarihinde bir sözleşme imzalayarak ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi'ni başlatmışlardı. Fakat proje kapsamında geliştirilecek PD170 İHA motorları üretilene kadar ANKA’nın motor ihtiyacına bir çözüm bulunması gerekiyordu.

Hal böyle olunca TEI’nin yeni bir İHA projesi oluştu. Proje kapsamında TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru, ANKA’nın ihtiyacı olan güce ve dayanıklılığa ulaşacak şekilde yeniden elden geçirildi. Çalışmalar sonucunda motor, 155 beygir gücünde, 165 kilogram ağırlığında, 30 bin feet irtifada görev yapabilen bir İHA motoruna dönüştü.

TEI tarafından gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasının ardından ANKA’da kullanılmak üzere modifiye edilmiş ilk motor Aralık 2017’de teslim edildi. Motoru teslim alan TAI, çeşitli entegrasyon, doğrulama ve yer testlerinin ardından 20 Şubat 2018 tarihinde farklı yükseklik ve hızlarda motoru test etti ve başarılı sonuçlar elde etti. Fakat ANKA’nın doğrulama ve kalifikasyon işlemleri devam edecek.

Milli ve yerli İHA üretmek için son derece önem taşıyan projede seri üretime girecek motorların imalatı ise devam ediyor. TEI ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 27 Aralık 2012'de imzalanan Operatif İnsansız Hava Aracı Motoru Geliştirme Projesi kapsamında TEI tarafından üretilen 170 beygirlik İHA motorları ise geçtiğimiz günlerde TAI’ye teslim edildi.