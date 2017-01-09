YGS Öncesi Sağlam Bir Tekrar Yapmanızı Sağlayacak 8 YouTube Kanalı

YGS’ye hazırlanan arkadaşların YouTube üzerinden konularını tekrar edebilecekleri en sağlam 8 kanaldan bahsettik.

En son başvuru tarihi 18 Ocak 2017 olan YGS’nin yapılacağı tarih ise 12 Mart 2017, yani iki ay gibi kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla öğrencileri bu dönemde zorlu bir çalışma temposu bekliyor. Bu sebeple hala eksik kaldığınız ya da tekrar etme şansınızın olmadığı bazı konuların üzerinden tekrar geçebileceğiniz 8 işe yarar YouTube kanalını sizlerle paylaşalım istedik. Eğer standart çalışma temponuzun üzerine bir de bu videoları eklerseniz, muhtemelen birçok rakibi gerinizde bırakacaksınız.

Kimya Özel

TeknoFEM (karışık)

Hocalara Geldik (karışık)

Farklı Ders (karışık)

Tonguç (YGS - LYS)

Şifreli Matematik (sadece matematik)

Sağlam Matematik (sadece matematik)

MatAkademi (sadece matematik)