Yıldızlararası Seyahat İçin İlk Bileti Tardigratlar Kaptı!

Uzun yıllardır süren çalışmaların ardından bilim insanları, su ayıları ve yuvarlak solucanları yıldızlararası seyahati ilk test edecek türler olarak belirledi.

Tardigratlar ya da diğer adları ile su ayıları tartışmasız bir şekilde bu gezegenin en dayanıklı hayvanı hatta canlılarıdır. Fakat onlar artık yalnızca dünyanın en dayanıklı canlıları olarak anılmayacaklar. Su ayıları ve yuvarlak solucan olarak bilinen nametodlar, gezegenimizin ilk yıldızlararası yolcuları olacaklar.

Tardigratlar ve nametodlar, dünyadaki en zorlu koşullarda dahi hayatta kalarak bu gezegenin gerçek efendileri olduklarını ve yıldızlararası seyahat denemeleri için en uygun test pilotları olduklarını kanıtladılar. Şimdi sıra uzayın yüksek radyasyonuna ve süper soğuğuna dayanmaya geldi.

Yıldırlararası yolculuğu planlayan Starlight programına liderlik yapan Kaliforniya Üniversitesi’nden Philip Lubin, tardigratlar ve nametodların dayanıklı yapıları itibari ile yıldızlararası yolculukta test edilmek için en uygun aday olduklarını söyledi ve ekledi, ‘Onlar gerçek yıldızlararası yolcuları’.

Araştırma ekibi şu anda anhidrobiyoz olarak bilinen bölümde bu canlıların nasıl güvenli bir şekilde saklayabileceklerini düşünüyorlar. Böylece belirli noktalarca canlıları uyandırabilir ve kan dolaşımı durmadan önce onları gözlemleyebilirler.

İnsanoğlunun ilk uzay aracını gökyüzüne fırlatmasının üzerinden 60 yıldan fazla süre geçti. Buna karşın henüz sadece bir araç güneş sisteminin dışına çıkabildi ve onun da en yakın yıldız sistemine ulaşması 80 bin yıl alacak.

DEEP-IN (Yıldızlararası Araştırma İçin Yönlendirilmiş Enerji İtiş Sistemi) olarak bilinen Starlight programının amacı, komşu yıldız sistemlerine daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak yeni yöntemler geliştirmek.