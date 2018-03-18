Robot Köpeklerin Yıllar İçerisindeki Muhteşem Gelişimi

2000 ile 2016 yılları arasında üretilmiş 4 farklı robot köpeği sizler için listeledik.

Her geçen gün teknoloji hayatımızda daha fazla yer bulmaya başlıyor. Robot ve yapay zeka teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucu sizin hareketlerinize göre tepki veren robot köpekler de bunlardan biri. Ne kadar gelişirse gelişsin gerçek bir köpeğin yeri tutamayacak olsa da çocuklar için oldukça güzel bir eğlence kaynağı olabilir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan şu ana kadar yapılmış en iyi robot köpeklere geçelim.

Quest Firmasının Tasarladığı Gümüş Yavru Köpek

2000 yılında tasarlanan bu köpek robota benzeyen görünüşü ve sevimli gözleriyle oldukça güzel bir oyuncak. Teknolojinin başlarında geliştirildiği için yeni robotlara fikir sahipliği yapması açısından önemli bir yere sahip.

Poo-Chi

Sega tarafından 2002 yılında geliştirilen bu robot içerisindeki sensörler sayesinde kullanıcılarla daha çok etkileşime girmeyi başardı. Ayrıca POO-CHI adı verilen robot köpek karşısına çıkan cisimlere ve seslere farklı tepkiler verebiliyordu.

iDOG

Sega tarafından 2005’te geliştirilen iDOG, iPod ile birlikte çalışıyordu. Bu robot çalan şarkıların ritmine özel tepkiler vermek için tasarlanmıştı. Fikir olarak bakıldığında şarkının türüne ve ritmine göre karşınızda tepki veren bir şey olması oldukça eğlenceli olabilir.

Pet Golden Pup

Pet Golden Pup, yaşayan bir köpeğe bakamayacak durumda olan Alzheimer hastaları için Hasbro tarafından geliştirildi. 2016’da üretilen oyuncağın pelüş tüyleri ve sakin kalp atışlarıyla insanlara iyi hissettirmesi ve rahatlatması amaçlanıyor. Ayrıca nefes alma animasyonları ve çıkardığı horlama sesleriyle yalnız hissetmemenizi sağlayacak bir arkadaş olduğunu söyleyebilirim.