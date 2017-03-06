Yok Daha Neler: NASA, Mars'a Manyetik Alan Oluşturacak!

NASA, Mars'ta çok ince olan atmosferi korumak için manyetik alan kuracak ve gezegeni radyasyon gibi zararlı materyallerden koruyacak.

NASA’nın Mars konusundaki düşüncelerini az çok biliyoruz. Mars’a kurulacak koloni, burada yapılacak teknolojik gelişmeler ve daha birçok şey var. Ancak NASA’nın ortaya yeni attığı haber ile uzay bilimiyle ilgilenen birçok kişiyi ayağa kaldırdı. Mars’ın bugünkü görüntüsü, geçmişte böyle değildi. Yaklaşık 4.2 milyar yıl önce manyetik alanı yok olan Mars’ın bu süreçten sonra, atmosferi kademeli olarak güneş rüzgarları aracılığı ile sıyrıldı. NASA liderliğinde bir ekip, geride kalan atmosferi ve insan kaşifleri korumak için Mars’a yapay manyetik alan koymayı düşünüyor. Gezegenin L1 Lagrance noktasında konacak yapay manyetik cihaz ile güneş rüzgarlarını ve gelen radyasyonu saptıracak. Hatta Mars’ın su buzunu eritip, okyanuslarının bir kısmını yeniden ortaya çıkarabilecek.

Konsept olarak bakıldığında pek de uzak değil bu durum. Şişirilebilir yapılar üzerinde çalışmak için mini manyatosfer çalışmaları hali hazırda bulunuyor. Ancak konu kocaman bir gezegen olunca işler ilginçleşiyor. Bu işlemle, Mars’ın o hafif atmosferi yeniden kalınlaşacak ve radyasyon gibi çok önemli zararlardan korumaya başlayacak.

Eğer gerçekleşirse, NASA ve tüm insanlığın evrene karşı en büyük meydan okuması olacağını belirtelim. Bu işlem için NASA ve SpaceX ortak çalışıyorlar. Dediğimiz gibi konu teoride yapılabilecek bir şey ancak, bütün bir gezegene karşı nasıl bir şans olur o konuda biraz kararsızız.