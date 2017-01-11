YouTube'dan Küçük iPhone'lara Yüksek Çözünürlük Kıyağı!

iPhone Plus gibi büyük ekranlı modellerde, YouTube uygulaması 1440p'ye kadar destek sunuyordu. Artık daha küçük iPhone sahipleri de aynı konfora kavuşabilecek.

Google, iOS için YouTube uygulaması geliştirdiğinde; biraz garipsenen bir eyleme imza atmıştı. 5.5 inç boyutundaki iPhone modelleri; 1440p çözünürlüğe destek verirken, 4.7 inçlik nispeten mütevazi modeller 720p çözünürlük ile yetinmek zorunda kalıyordu.

Son YouTube güncellemesi ile 4.7 inçlik iPhone modelleri de, 1440p çözünürlükte video kalitesine kavuştu. 4 inç ekranlı modeller de, HD mimarisini destekliyorlarsa 1080p çözünürlükle çalışacaklar. Gerçi 1080p'nin düşük bir çözünürlük olduğunu söylemek mümkün değil ve bizce çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli.

Maalesef 60 FPS'lik videolardaki azami çözünürlük hala 1080 piksel düzeyinde. Oysa ki QHD ekrana sahip Google Android temelli akıllı telefon sahipleri, 60 FPS'deki 1440p videoların keyfini çıkarabiliyor. Google'ın tercihleri garipsense de, bunların stratejik hamleler olduğunu düşünüyoruz.