YouTube’un En Çok İzlenen Videosu Artık Wiz Khalifa’ya Ait!

2012 yılında yayınladığı Gangnam Style klibiyle bu zamana kadar YouTube’un en fazla izlenen videosuna sahip olan PSY, tahtını Wiz Khalifa’ya kaptırdı.

Çıktığı dönemde fenomen olan, kısa süre içerisinde iTunes’da 31 ülkede ilk sıraya yerleşen PSY’ın Gangnam Style isimli şarkısı YouTube’un en çok videosu olma başarısına sahipti, ta ki bu zamana kadar. PSY’ın tahtına oturan Wiz Khalifa’nın See You Again şarkısı, YouTube’un tüm zamanlarda en çok izlenen videosu oldu.

Şarkı, film tamamlanmadan önce bir araba kazasında ölen Paul Walker’a ithafen, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi için yazılmıştı. ‘Bu gün, sen olmadan geçen en uzun gündü, ve seni tekrar gördüğümde sana her şeyi anlatacağım’ gibi duygu dolu sözleriyle dünya genelinde cenazelerde en çok çalınan şarkılardan bir tanesi olan See You Again, 2015 yılında dünya çapında en çok satan şarkı olmuş, Grammy ve Oscar ödüllerinde en iyi şark adaylığı almıştı.

Yayınlandığı ilk 6 ay içerisinde 1 milyar, geçtiğimiz Eylül ayında ise 2 milyar izlenme sayısına ulaşan şarkının Wiz Khalifa’ya yaklaşık 2.9 milyon dolar kazandırdığı tahmin ediliyor. Spotify’dan da 665 milyon kez dinlenen şarkının bu platformdan da şarkıcıya 3 milyon dolara yakın para kazandırdığı düşünülüyor.

See You Again’in YouTube’da birinci sıraya oturmasının ardından en çok izlenen 10 videonun hangileri olduğunu tekrar hatırlatalım:

Wiz Khalifa - See You Again (ft Charlie Puth) - 2,895,373,709 Psy - Gangnam Style - 2,894,426,475 Justin Bieber - Sorry - 2,635,572,161 Mark Ronson - Uptown Funk (ft Bruno Mars) - 2,550,545,717 Luis Fonsi - Despacito (ft Daddy Yankee) - 2,482,502,747 Taylor Swift - Shake It Off - 2,248,761,095 Enrique Iglesias - Bailando 2,232,756,228 Maroon 5 - Sugar - 2,150,365,635 Katy Perry - Roar - 2,129,400,973 Taylor Swift - Blank Space - 2,101,607,657

Wiz Khalifa'nın, YouTube'un en çok izlenen videosu olan See You Again klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.