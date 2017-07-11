YouTube’un En Çok İzlenen Videosu Artık Wiz Khalifa’ya Ait!

Çıktığı dönemde fenomen olan, kısa süre içerisinde iTunes’da 31 ülkede ilk sıraya yerleşen PSY’ın Gangnam Style isimli şarkısı YouTube’un en çok videosu olma başarısına sahipti, ta ki bu zamana kadar. PSY’ın tahtına oturan Wiz Khalifa’nın See You Again şarkısı, YouTube’un tüm zamanlarda en çok izlenen videosu oldu.
Şarkı, film tamamlanmadan önce bir araba kazasında ölen Paul Walker’a ithafen, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi için yazılmıştı. ‘Bu gün, sen olmadan geçen en uzun gündü, ve seni tekrar gördüğümde sana her şeyi anlatacağım’ gibi duygu dolu sözleriyle dünya genelinde cenazelerde en çok çalınan şarkılardan bir tanesi olan See You Again, 2015 yılında dünya çapında en çok satan şarkı olmuş, Grammy ve Oscar ödüllerinde en iyi şark adaylığı almıştı.
Yayınlandığı ilk 6 ay içerisinde 1 milyar, geçtiğimiz Eylül ayında ise 2 milyar izlenme sayısına ulaşan şarkının Wiz Khalifa’ya yaklaşık 2.9 milyon dolar kazandırdığı tahmin ediliyor. Spotify’dan da 665 milyon kez dinlenen şarkının bu platformdan da şarkıcıya 3 milyon dolara yakın para kazandırdığı düşünülüyor.
See You Again’in YouTube’da birinci sıraya oturmasının ardından en çok izlenen 10 videonun hangileri olduğunu tekrar hatırlatalım:
- Wiz Khalifa - See You Again (ft Charlie Puth) - 2,895,373,709
- Psy - Gangnam Style - 2,894,426,475
- Justin Bieber - Sorry - 2,635,572,161
- Mark Ronson - Uptown Funk (ft Bruno Mars) - 2,550,545,717
- Luis Fonsi - Despacito (ft Daddy Yankee) - 2,482,502,747
- Taylor Swift - Shake It Off - 2,248,761,095
- Enrique Iglesias - Bailando 2,232,756,228
- Maroon 5 - Sugar - 2,150,365,635
- Katy Perry - Roar - 2,129,400,973
- Taylor Swift - Blank Space - 2,101,607,657
Wiz Khalifa'nın, YouTube'un en çok izlenen videosu olan See You Again klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.