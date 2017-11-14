PUBG'nin geliştiricisi Bluehole, hile yapan oyuncular için yeni bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında toplamda 100.000 kişi ban yedi. Toplam sayı 700.000'i geçti.

PC oyunları arasında en ünlülerinden birisi olmayı başaran PUBG, bu ününü devam ettirmek için bazı radikal kararlar almaya devam ediyor. Steam platformunun en çok oynanan oyunları arasında yer alan oyun, tam tamına 100.000 kişiyi banladı. Bluehole firması tarafından geliştirilen PUBG, oyun alanında kırdığı rekorların yanında şimdi de “ban” rekoru kırmayı başardı.

Normalde satış başarısı ile karşımıza çıkan firma, benzeri her oyunda olduğu gibi bir süredir hilecilerin odak noktası olmuştu. Bu olayın farkına varan firma, anti hile yazılımı Battleye’in gözüne takılan 100.000 kişiyi banladı.

Bu banlama ile oyundan uzaklaştırılan kişi sayısı 700.000’e ulaştı. Normalde Valve bile hilecilere bu kadar acımasız davranmıyor. Bluehole, oyunda diğer oyuncuları oyundan soğutacak insanların olmasını istemediği için böyle bir karar aldı. Açıkça kendi fikrimi söylemem gerekirse, keşke diğer firmalar da aynı titizlikte hareket edebilseler.

12 Aralık’ta Xbox One için çıkacak PUBG, bunun öncesinde PC platformunu düzene sokmak istiyor. PUBG, yakında karşımıza çıkacak Steam Kış İndirimleri sırasında güzel bir kampanya yapar mı, yoksa 69 TL’den satışa devam mı eder, şu an için bilinmiyor. İndirimler hepimizi sevindiriyor olsa da, hileci insanlar bu tarz indirimlere daha farkı gözle bakabiliyorlar.

PUBG dünyasında hileciler temizlenecek mi bilinmez, ancak bu ban dalgasının ardından bir süre sakin kalacaklarına eminim. Bluehole, bu sert tavrını devam ettirdiği sürece hileciler gün yüzü göremeyebilirler. Peki, siz Bluehole’un yaptığı “ban vurgunu” hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz adımlar hilenin önüne geçebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.