Son dönemlerde gelişen internet hızlarına en iyi ayak uydurabilen telefon geliştiren ZTE, 1Gbps hızına çıkabilen yeni telefonuyla geliyor.

Her ne kadar dünya genelinde oldukça az bölgede bulunsa da gelişen internet teknolojileriyle dünya genelinde ortalama hızlar 20-30Mbps’i buldu. Ortalama üstünün 100Mbps civarlarında düşünüldüğü bu ortamda bazı LTE destekleri ise 1Gbps hızlarını bulabiliyor.

Bu noktada öncül bir hareketle ilk defa bir telefonda Gigabit hızlarını görmemizi sağlayacak olan ZTE, yeni telefonunda 1Gbps hızına çıkabilecek bir modem kullanacak. Qualcomm’un geçtiğimiz yıl duyurduğu Gigabit destekli çipini barındıracak olan bu telefonun teknik özellikleri şu anda bilinmiyorken büyük ihtimalle tepe modellerinden birinde bu özellik yer alacak.

Büyük ihtimalle haftaya start alacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde göreceğimiz telefon, özellikle 1Gbps hızıyla ön plana çıkacak.