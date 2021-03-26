Bir Aydır Gölde Duran iPhone 11 Pro Çalışmaya Devam Etti

Gün geçmiyor ki başka bir "günlerdir suda bekleyen akıllı telefon" haberi ile karşılaşmayalım. Kanada'nın buzlu bir gölüne düşürülen iPhone 11 Pro, tam 1 ay sonra olta ile kurtarıldıktan sonra hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam etti.

Bildiğiniz üzere yeni çıkan iPhone’lara sağlamlık testi yapmaya bayılıyoruz ancak dünyanın dört bir yanında kendi kendiliğinden gelişen sağlamlık testleri de ilgimizi çekmiyor değil.

iPhone’un IP68 sertifikasının dayanıklılığını bir kez daha kanıtladığı yeni bir olay, geçtiğimiz günlerde Kanada’da yaşandı. iPhone 11 Pro’yu buzla kaplı bir gölün içerisine düşüren kadın, bir ay sonra telefonuna kavuştu ve her şeyin doğru düzgün çalışmaya devam ettiğini görünce şoke oldu.

Telefon, gölün dibinden oltayla kurtarıldı

Bahsi geçen olay Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde yaşandı. 50. doğum gününü gölde balık tutarak kutlamak isteyen Angie adında bir kadın, kızının iPhone 11 Pro’yu göle düşürmesine engel olamadı ve telefon, yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki gölün dibini boyladı.

Angie ilk önce bir Apple mağazasına gitti ve ona yeni telefon verilmesini istese de bu isteği ne yazık ki kabul edilmedi. Yaklaşık bir ay geçti ve Angie son derece hırslı bir şekilde telefonunu geri alabilmek için göle bir oltayla birlikte geri döndü. Uzun süren çabaların sonucunda telefonuna tekrar kavuştu ve iPhone 11 Pro, 1 aydır suda beklemesine rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışmaya devam etti.