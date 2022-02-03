ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, neredeyse 1 milyon adet Tesla otomobili etkileyen bir güvenlik sorunu olduğunu açıkladı. Tesla, bu sorunun bir güncelleme yayımlanarak çözüleceğini belirtti.

Elektrikli otomobil devriminin öncüsü olan ve otomobillerinde yüksek teknoloji ve güvenlik barındıran Tesla, zaman zaman bazı sorunlar nedeniyle binlerce aracını geri çağırabiliyor. Bugünse Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 1 milyon Tesla sahibini etkileyen büyük bir sorunun keşfedildiği açıklandı.

Tesla, ABD’de 2021 ve 2022 model tüm otomobillerinde güvenlikle ilgili bir sorun keşfetti. Buna göre Tesla’lar çalıştırıldıklarında sürücünün emniyet kemeri takmaması durumunda herhangi bir uyarı sesi çalmıyordu. ABD’nin Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları’na göre zorunlu olan bu özellik nedeniyle tam 817 bin 143 araç geri çağrıldı.

Sorun, OTA güncellemesiyle çözülecek:

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından paylaşılan belgelere göre söz konusu sorun, yalnızca bir koşulda görülüyordu. Emniyet kemeri ikazının çalmaması için sürücünün, daha önce tam da bu ikaz çalarken araçtan inmiş olması gerekiyordu. Neyse ki sürücülerin araçlarını servis noktalarına getirmeleri gerekmeyecek.

Belgede yapılan açıklamaya göre Tesla, bu sorunu bu ay içinde bir OTA güncellemesi yayımlayarak tüm araçlarda çözecek. Ayrıca şirket, yaptığı açıklamada bugüne kadar bu sorun nedeniyle meydana gelen herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığına dair bilgi olmadığını da belirtti. Bu geri çağırma, şirketin en büyük geri çağırması oldu.