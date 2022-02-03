Mustafa Varank'tan TOGG'un Satış Tarihi Hakkında Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kriter dergisinin şubat sayısında Burhanettin Duran'a verdiği röportajda TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları, önceki planların değişmediğini gösterdi.

Aralık 2019’da tanıtılan Türkiye’nin ilk yerli ve tam elektrikli otomobili TOGG hakkında önemli bir açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un ne zaman satışa çıkacağı hakkında planların bozulmadığını gösteren bir açıklama yaptı. Varank, ilk seri üretimin 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağını açıkladı.

Bakan Varank, 2022 yılının sonunda seri üretimine başlanacak TOGG’un C segmentindeki SUV aracının piyasaya sürüleceği zamanı da yeniden hatırlattı. Varank, homplogasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV aracın 2023 yılının ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkacağını duyurdu.

"Eleştiriler yerini beğeniye bırakacak"

Varank, yaptığı açıklamanın devamında TOGG’a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirtti. Varank, bu eleştirilere yönelik “Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

Varank, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada da otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacağını, fabrikanın inşaatının devam ettiğini ve makine siparişlerinin yapıldığını açıklamıştı. Ardından aynı şekilde TOGG’un SUV modelinin 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacağını duyurmuştu.