1 Milyon Yazılımcı Projesine 451 Bin Başvuru Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi için ilk haftada 451 bin başvuru alındığını açıkladı. Proje kapsamında Türkiye’de 1 milyon genç yazılımcının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında, ülkemizin genç nüfusunun kodlamaya yönelmesinin sağlanması amaçlanıyor. Bu proje için başvuruların da başladığı biliniyor.

Projeyle ilgili detaylar belli olmaya başlarken ülkemizde de bu alana yoğun bir ilgi olduğu görülüyor. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklama yaptı ve açıklamasında başvurularla ilgili sayıya yer verdi.

Twitter’dan duyurdu:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen proje kapsamında yoğun bir ilgi görüldüğüne dikkat çeken Albayrak, gönderisinde "1 Milyon Yazılımcı projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda, kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojileri alanında kariyer hedefleyen kişilerin öz geçmişlerinin toplandığı bir havuz da oluşturuluyor. Böylece istihdamda kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Puanlar ve öz geçmişler belirleyici olacak:

Proje kapsamında yazılımla ilgilenen kişiler platform üzerinden öz geçmiş doldurabiliyor. İşverenler de hangi çalışan adayının hangi eğitimden kaç puan aldığını görebiliyor ve böylece kendileri için en doğru adayı tercih edebiliyor.

Bu projeyle birlikte bilgi teknolojileri, bilişim gibi sektörlerdeki iş gücü ve yazılımcı ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşların öz geçmişleri de bu proje kapsamında dijital ortamda saklanabilecek.

Projenin çevrimiçi eğitim platformunda algoritma, büyük veri, bilgisayar programcılığı, blok zincir, iş zekâsı, ofis yazılımları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanlarına dair dersler yer alacak. Bu derslerde kişilerin gösterdiği başarı ve elde ettikleri notlar da öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Bu bilgiler firmalar tarafından incelenebilecek.