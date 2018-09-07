5000 Saatini Harcayarak Kendi Maket Uçağını Yapan Adam

ABD'de yaşayan bir tasarımcı; yalnızca tutkal, kağıt ve küçük tahta parçalarını kullanarak, kendi son model uçağını yaptı.

Bu iş için tam 5000 saatini harcayan tasarımcının yaptığı uçak, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Tasarımcı, öncelikle, falçatasını alıp kağıtları parça parça kesti.

Söz konusu minik parçaları birleştirmek için tutkal kullandı.

Ve bakın şimdi, kağıt ve tahta parçaları nasıl yavaş yavaş bütünleşecek...

İşin en zor yanı, uçağın iç kısmını oluşturmak!

Çok fazla itina ve ince işçilik gerektiğinden, uçağın sadece iç kısmını oluşturmak binlerce saat alıyor.





Öyle ki, yalnız bir koltuğun kesimi ve yapıştırması yaklaşık 20 dakika sürdü.

Business Class'ın yapımı ise bir hayli zahmetliydi ve fazlaca özen istiyordu.

Bu arada, uçağın sadece iç dizaynının 1 yıl sürdüğünü de belirtmeden geçmeyelim!

Model uçağını ortaya çıkarabilmek adına en küçük ayrıntılara kadar indi.

Mesela koltuklar...

Pencere...

Ya da mesela lastikler...

Ve işte! Boeing 777 jetin özel bir modeli karşınızda.