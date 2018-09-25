1 TL'lik Yakıtla 320 Kilometre Giden Otomobil Geliştirildi

Shell Eco-Marathon Türkiye yarışması kapsamında yarışan 23 takım arasından, Çukurova Üniversitesi’nin Electromobile aracı birinci gelmeyi başardı.

5 ülkeden 23 takım ve 350 öğrencinin katıldığı Shell Eco-Marathon Türkiye, bu yıl 4. kez 21-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus'tan 19 üniversite, 4 lise takımı kıyasıya bir yarışma içerisine girdi.

Tüm takımların en az enerjiyle, en uzun mesafeyi kat etmek için kapıştığı yarışmada, bataryalı araçlar kategorisinde ipi Çukurova Üniversitesi'nin Electromobile takımı göğüsledi. Sadece 1 TL'lik benzinle 320 kilometre gidebilen '1.5 Adana' isimli araç, yarışmanın yıldızı olmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, yapılan organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye, dünyada Shell-Eco-maraton'un düzenlendiği 4 ülkeden biri. 71 bin ihracatçının temsilcisi olarak, bu maratonda ‘işbirliği kuruluşu' olarak yer almak bizler için gurur ve heyecan kaynağı. İnovasyon açısından çok önemli olan bu etkinliğimizi her yıl daha da büyütmeyi arzuluyoruz. Bu yıl kendi aracını tasarlayıp üreten ve yarışmaya katılan bütün gençlerimizi kutluyorum. Shell Eco-marathon tecrübesinin inovasyon alanındaki vizyonlarınızı zenginleştireceğine inanıyoruz.”