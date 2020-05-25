Sosyal medya şu sıralar, sempatikliğiyle herkesin sevgilisi olan 1 yaşındaki minik şef Kobe’yi konuşuyor. Mutfaktaki maceralarını paylaştığı bir Instagram hesabı olan Kobe, kısa sürede 1,5 milyon takipçiye ulaştı. Sıkıntıdan bunaldığımız korona günlerinde ilaç gibi gelen minik şef, dünyadaki 12’inci ayında fenomenlik mertebesine erişmiş durumda.

Korona günlerinde sosyal medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğinizi varsayarak, minik şef Kobe’nin videolarına illa ki denk geldiğinizi tahmin ediyorum. Bebek Firar’da filmindeki bebeğe benzerliğiyle dikkat çeken Kobe’nin, dünyanın hem en küçük hem de en tatlı şefi olduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz.

Her videosunda değiştirdiği şef şapkası ve önlüğü ile inanılmaz bir sempatikliğe sahip olan minik aşçı, özenli ve tertipli çalışmasının yanı sıra, yaptığı her yemeği de mutlaka tadıyor. Hazırlık aşamasında malzemelerin yarısını mideye indiren Kobe, iyice bunaldığımız şu korona günlerinde yüzümüzü güldüren yegane figürlerin başında geliyor.

Dünyaya adım atalı henüz bir sene olmasına rağmen, videolarını paylaştığı Kobe Eats adlı Instagram hesabında 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan minik şef, bir dönem soğanlı mı soğansız mı tartışması ile gündemden düşmeyen milli yemeğimiz menemenin yapılışını dahi deneyimledi.

CNN’e konuşan anne Ashley Wian, “Yemek pişirmek Kobe'nin evde yaptığı birçok şeyden sadece biri. Bunu yaparken çok eğleniyor. Ben de arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşmak için videolarını çekmeye karar verdim” dedi. Kobe Eats hesabını şubat ayının sonunda açtıklarını belirten Wian, 15 Nisan’a kadar sadece 200 takipçi olduğunu ancak kısa süre sonra bu sayının 500 binlere kadar çıktığını söyledi. Bugün geldiğimiz noktada sadece bir yaşında olan Kobe’nin Instagram’da 1,5 milyondan fazla takipçisi var.

Mutfağın, Kobe'nin öğrenmesi ve keşfetmesi için mükemmel bir yer olduğunu ifade eden Wian, “Yeni malzemeleri araştırıyor, kaşık ve kepçe gibi şeylerin nasıl kullanıldığını öğreniyor. En önemlisi pratik beceri kazanıyor. Evet, mutfağımız dağılıyor ama bu önemli değil. Sonuç olarak temizlenebilir, ancak anılarımız sonsuza dek bizimle kalacak” dedi.

Kobe'nin aşçılık meziyetlerini gösterdiği videolardan biri