Amerikalı ünlü şarkıcı, söz yazarı Jason Derulo, son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok'taki bir video akımına katılmayı denerken dişini kırdı.

Yaptığı hit parçalarla müzikseverlerin beğenerek takip ettiği 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jason Derulo, son zamanlarda birçok TikTok kullanıcısı tarafından denenen mısır challenge’ını yaparken ön dişlerini kırdı.

Bir matkabın ucuna geçirdiği mısırın matkap çalışırken yenmeye çalışıldığı tuhaf ve bir o kadar gereksiz challange’ı deneyen ünlü şarkıcı, matkabın beklenenden hızlı hareket etmesi sonucu ön dişlerinden oldu. Dişlerinin kırıldığını fark eder etmez matkabı durduran ünlü sanatçı ne yazık ki bu durumu önlemek için geç kalmıştı.

Hayranları tarafından kendisi için endişe duyulan ünlü sanatçının videosunun şaka olma ihtimali ise diğer bir iddia. Buna rağmen ünlü şarkıcının sevenleri, Derulo'nun videosunu paylaşarak sevilen sanatçı hakkında endişelerini dile getirdiler.

Jeson Derulo'nun takipçilerini trollediğini kanıtlayan görsel

Gelin görün ki; sosyal medyada ilgi çekme konusunda son derece başarılı olan ünlü şarkıcı, her zaman olduğu gibi şaka yapmıştı. Bir sonraki gün gazeteciler tarafından görüntülenen Jason Derulo'nun tüm dişleri sapa sağlam duruyordu ve böylece Derulo'nun takipçilerini trollediği ortaya çıkmış oldu.

Jeson Derulo'nun TikTok akımını denerken takipçilerini trollediği video