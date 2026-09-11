[10-17 Eylül] Toplam Değeri 488 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Astral Ascent ve Luftrausers oldu. Bu iki oyunu, 17 Eylül tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
İçerikten Görseller
Astral Ascent nasıl bir oyun?
Dört kahramandan birini seçin ve 12 güçlü mistik patronun, yani Zodyaklar’ın koruduğu astral bir hapishane olan Bahçe’yi keşfedin. Yanınızda onlarca benzersiz büyü ve sadık dostlarınızla onlara meydan okuyarak, yıldırım hızında dövüşlerin yer aldığı bu platform roguelite oyununun hikâyesini ortaya çıkarın.
Astral Ascent fragmanı
Luftrausers nasıl bir oyun?
Vlambeer’in şık arcade nişancı oyunu LUFTRAUSERS’da gökyüzü alevler içinde ve denizler enkazla dolup taşacak! Kişiselleştirilmiş avcı uçaklarıyla gökyüzüne yüksel ve zafer, şeref ve yüksek puanlar için savaş gemileriyle, denizaltılarla ve rakip usta pilotlarla savaş.
Luftrausers fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.