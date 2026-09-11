[10-17 Eylül] Toplam Değeri 488 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Astral Ascent ve Luftrausers oldu. Bu iki oyunu, 17 Eylül tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Astral Ascent nasıl bir oyun?

Dört kahramandan birini seçin ve 12 güçlü mistik patronun, yani Zodyaklar’ın koruduğu astral bir hapishane olan Bahçe’yi keşfedin. Yanınızda onlarca benzersiz büyü ve sadık dostlarınızla onlara meydan okuyarak, yıldırım hızında dövüşlerin yer aldığı bu platform roguelite oyununun hikâyesini ortaya çıkarın.

Astral Ascent fragmanı

Luftrausers nasıl bir oyun?

Vlambeer’in şık arcade nişancı oyunu LUFTRAUSERS’da gökyüzü alevler içinde ve denizler enkazla dolup taşacak! Kişiselleştirilmiş avcı uçaklarıyla gökyüzüne yüksel ve zafer, şeref ve yüksek puanlar için savaş gemileriyle, denizaltılarla ve rakip usta pilotlarla savaş.

Luftrausers fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.