Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Epic Games'te Yaz Sonu İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Epic Games Store'da belli aralıklarla düzenlenen ve birçok oyunu uygun fiyatlara alabileceğiniz 'Epic İndirimleri' başladı.

Epic Games'te Yaz Sonu İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Yaz Sonu İndirimi nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

İçerikten Görseller

Epic Games'te Yaz Sonu İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)
2

Bugün başlayan Yaz Sonu İndirimi de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda büyük indirimler mevcut. Epic Yaz Sonu İndirimi, 17 Eylül TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Epic Games yaz sonu indirimi

2

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Cyberpunk 2077 999 TL 299,70 TL (-%70)
Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL (-%50)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%80)
Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL (-%40)
The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70)
Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 359,60 TL (-%60)
007 First Light 2.800 TL 2.240 TL (-%20)
Mafia: Trilogy 2.349 TL 469,80 TL (-%80)
It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL (-%70)
Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION 42 TL 6,30 TL (-%85)
theHunter: Call of the Wild 32 TL 6,40 TL (-%80)
Split Fiction 1.799,99 TL 1.169,99 TL (-%35)
Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (-%75)
Horizon Forbiden West Complete Edition 1.499 TL 749,50 TL (-%50)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (-%20)

Epic Games yaz sonu indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com