Epic Games'te Yaz Sonu İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games Store'da belli aralıklarla düzenlenen ve birçok oyunu uygun fiyatlara alabileceğiniz 'Epic İndirimleri' başladı.

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Yaz Sonu İndirimi nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

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Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

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Bugün başlayan Yaz Sonu İndirimi de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda büyük indirimler mevcut. Epic Yaz Sonu İndirimi, 17 Eylül TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Epic Games yaz sonu indirimi

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Cyberpunk 2077 999 TL 299,70 TL (-%70) Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL (-%50) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%80) Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL (-%40) The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70) Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 359,60 TL (-%60) 007 First Light 2.800 TL 2.240 TL (-%20) Mafia: Trilogy 2.349 TL 469,80 TL (-%80) It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL (-%70) Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION 42 TL 6,30 TL (-%85) theHunter: Call of the Wild 32 TL 6,40 TL (-%80) Split Fiction 1.799,99 TL 1.169,99 TL (-%35) Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (-%75) Horizon Forbiden West Complete Edition 1.499 TL 749,50 TL (-%50) Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (-%20)

Epic Games yaz sonu indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.