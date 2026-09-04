Epic Games'te Yaz Sonu İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Yaz Sonu İndirimi nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?
Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.
İçerikten Görseller
Bugün başlayan Yaz Sonu İndirimi de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda büyük indirimler mevcut. Epic Yaz Sonu İndirimi, 17 Eylül TSİ 18.00'a kadar sürecek.
Epic Games yaz sonu indirimi
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL (-%60)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|299,70 TL (-%70)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL (-%50)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL (-%80)
|Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition
|2.450 TL
|245 TL (-%40)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|007 First Light
|2.800 TL
|2.240 TL (-%20)
|Mafia: Trilogy
|2.349 TL
|469,80 TL (-%80)
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL (-%70)
|Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION
|42 TL
|6,30 TL (-%85)
|theHunter: Call of the Wild
|32 TL
|6,40 TL (-%80)
|Split Fiction
|1.799,99 TL
|1.169,99 TL (-%35)
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL (-%75)
|Horizon Forbiden West Complete Edition
|1.499 TL
|749,50 TL (-%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL (-%20)
Epic Games yaz sonu indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.