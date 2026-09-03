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GTA 6 İçin Özel Olarak Tasarlanan İki Yeni DualSense Tanıtıldı: İşte Çıkış Tarihi ve Fiyatı!

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Sony, GTA 6 temalı siyah ve beyaz renkli özel DualSense'lerini tanıttı.

GTA 6 İçin Özel Olarak Tasarlanan İki Yeni DualSense Tanıtıldı: İşte Çıkış Tarihi ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, GTA 6 için özel olarak tasarlanan iki yeni sınırlı üretim DualSense kontrolcüsünü tanıttı.

Bugünkü State of Play etkinliğinde tanıtılan "Grand Theft Auto VI Black Limited Edition" ve "Grand Theft Auto VI White Limited Edition" modelleri, ikonik Vice City atmosferini oyuncuların avucunun içine taşımayı hedefliyor.

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GTA 6 İçin Özel Olarak Tasarlanan İki Yeni DualSense Tanıtıldı: İşte Çıkış Tarihi ve Fiyatı!
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GTA 6 özel DualSense'lerin tasarımı:

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Standart DualSense mimarisini koruyan yeni kontrolcüler, dış gövdelerindeki özel detaylarla dikkat çekiyor. Yüzeyde kullanılan parlak ve ışığa göre renk değiştiren özel kaplama, Vice City'nin meşhur gün batımı tonlarını ve gece hayatının neon ışıklarını yansıtıyor.

Kontrolcülerin tutma bölümlerinde ince işlenmiş palmiye ağacı desenleri yer alırken, cihazların üzerinde belirgin şekilde GTA 6 logosu bulunuyor.

Ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar?

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Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel kontrolcüler, GTA 6’nın PS5 ve PS5 Pro için yayınlanacağı 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.

  • Fiyatlandırma: ABD'de 84,99 dolar, Avrupa'da 84,99 euro ve Birleşik Krallık'ta 74,99 sterlin.
  • Ön Sipariş: 10 Eylül'de başlayacak.

Satış kanallarında ise küçük bir farklılık bulunuyor. Beyaz sürüm PlayStation Direct ve anlaşmalı mağazalarda sınırlı sayıda satışa sunulacak. Siyah sürüm ise PlayStation Direct üzerinden ve bu hizmetin bulunmadığı bölgelerde seçili mağazalar aracılığıyla temin edilebilecek. Sony, modellerin Türkiye fiyatı ve yerel satış planına dair henüz resmî bir açıklama yapmış değil.

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