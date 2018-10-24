10 Farklı Konuda En İyisi Olan 10 Mobil Uygulama

Webtekno’nun yeni yazı dizisi Haftalık Uygulama Reçetesi’ne hoş geldiniz. Başlangıca özel olarak hem iOS hem de Android için yayınlanmış; arayüz, işlevsellik ve performans açısından kendi alanında lider olan 10 uygulamayı sizin için listeliyor, yanında da alternatiflerini sunuyoruz.

Mobil uygulamalar, cihazlarımıza yeni beceriler kazandırmak ve işlerimizi daha hızlı halletmemizi sağlamak için varlar. Milyonlarca uygulamanın bulunduğu marketlerde, hangi uygulamanın doğru tercih olacağını anlamak biraz güç. Diğer taraftan popüler uygulamalardan sıkılıp, daha özgün ve işlevsel uygulamalara erişmek isteyen kullanıcıların sayısı da çok fazla.

Webtekno olarak, yaşadığınız sorunları görüyor ve sesinizi duyuyoruz. Her hafta çarşamba günü, Haftalık Uygulama Reçetesi listesiyle, kendi alanında en başarılı uygulamalara yer vereceğiz. İlk listeye özel olarak 10 farklı kategoride 10 farklı uygulamayı sizin için derledik. Hepsine altlarında yer alan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

En iyi videolu görüşme uygulaması: Google Duo

iOS'a özel olan Face Time gibi sadece belirli cihazlar arasında iletişime izin veren uygulamalar dışında, pek çok video görüşme uygulaması var. WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger gibi mevcut imkanlardan sıkıldıysanız, Google’ın Türkiye’de pek de popüler olmayan Duo uygulamasına göz atabilirsiniz. Akıcı arayüzü sayesinde cihazının donmadan görüşmeye devam edebildiği Duo, aynı zamanda sadece sesli aramalar için de kullanılabiliyor.

Alternatif: ICQ

En iyi not alma uygulaması: Google Keep

Google’ın hem Android hem de iOS için piyasaya sürdüğü bu ücretsiz uygulamayla notlar alabiliyor, görevler planlayabiliyor, bu notları ve görevleri diğer kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Keep’in bir diğer önemli özelliği, Google hesabıyla entegre şekilde çalışıp notlarınızın silinmesine izin vermemesi. Zira uygulama, siz not alırken anlık olarak bulut sistemiyle her şeyi kaydediyor. Fotoğraflar, sesler ve diğer uygulamalarla entegre olan notlar alınabiliyor.

Alternatif: Evernote

En iyi haber alma uygulaması: Google Haberler

Google son yıllarda haber yayıncıları için, doğrudan okuyuculara ulaşabilecekleri bir kanal ortaya çıkarttı. Bu kanal Google Haberler olarak biliniyor. Android cihazların bir parçası olarak bulunsa da iOS kullanıcıları da App Store üzerinden uygulamaya erişim sağlayabiliyorlar. Google Haberler, haberleri sizin ilgi duyduğunuz konuları tespit ederek sunuyor.

Alternatif: Bundle

En iyi mobil internet tarayıcısı: Opera Mini

İnternetteki gizliliğinize önem veriyorsanız, aynı zamanda cihaz güvenliğiniz de sizin için vazgeçilmezse, Opera Mini tarayıcı sizin fazlasıyla için ideal. Uygulamanın ana Opera uygulamasından en büyük farkı daha küçük boyutlu olup, daha basit arayüzü sayesinde daha akıcı bir internet deneyimi sağlaması. Chrome ya da Safari’den sıkılanlar için büyük bir fırsat.

Alternatif: Firefox Focus

En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması: Snapseed

Google’ın popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, fotoğraflarınızı olabilecek en iyi şekle getirmek için birebir. Özellikle ışık ve renk düzeltmeleri konusunda çok sağlam altyapıya sahip olan uygulama, Google Fotoğraflar kütüphanenizle de entegre olabiliyor.

Alternatif: Adobe Photoshop Express

En iyi kontrol arabirimi uygulaması: Remote Mouse

Bilgisayarınızın fare imlecini telefon ekranınızla kontrol etmenize izin veren Remote Mouse, uzaktan bilgisayar kontrolü için birebir. Telefonunuz bu uygulama sayesinde bir nevi bilgisayarınızın uzaktan kumandası olabiliyor.

Alternatif: WiFi Faresi

En iyi belge tarayıcı uygulaması: Adobe Scan

Fiziksel ortamda bulunan belgelerinizi dijital ortama aktarmak için tarayıcı bulmanıza gerek yok. Adobe’un ücretsiz uygulamalarından birisi olan Scan, belgelerinizi kamera aracılığıyla tarayıp gerçekçi ölçekleriyle galerinize kaydediyor.

Alternatif: Tiny Scanner

En iyi alarm uygulaması: Alarmy

Yıllardır kendi alanında en iyilerden birisi olarak gösterilen Alarmy, sizi uyandırmak için matematik sorusu sorabiliyor, kısa bilmecelerle zihninizi ayıltıyor. Hatta sizden evinizde bulunan bir objenin fotoğrafını çekmenizi isteyip susabiliyor. Uyanma sorunu yaşayanlar için birebir.

Alternatif: Google Saat (Android)

En iyi sanat uygulaması: Google Arts & Culture

Google’ın kültür ve sanat uygulamasıyla müzeleri sanal gerçeklik gözlükleriyle gezebiliyor, ünlü tabloları yüksek çözünürlükte inceleyip hikayelerine ulaşabiliyor, kültür ve sanat dünyasının en gözde makalelerine erişebiliyorsunuz. Ayrıca Arts Selfie özelliği ile size en çok benzeyen tablo karakterlerine ulaşabiliyorsunuz.

En iyi ofis uygulaması: Microsoft Word ve diğer Microsoft Office mobil uygulamaları

Microsoft’un hala tahtını bırakmadığı ofis uygulamalarında, mobilde en iyi işlerden birisini çıkardığını görüyoruz. Özellikle Türkçeye uyumluluk konusunda rakiplerine kıyasla büyük üstünlük elde eden Word ve diğer Office uygulamaları, Microsoft hesabınızla entegre şekilde çalışıyor. Aynı belgeleri Office serisini satın almadan bilgisayardaki tarayıcılarınız üzerinde de düzenleyebiliyorsunuz.

Alternatif: Google Dokümanlar ve diğer Google ofis uygulamaları

Haftaya yeni bir Webtekno Haftalık Uygulama Reçetesi'nde görüşmek üzere, takipte kalın :)