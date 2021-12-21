10 Yıl Önceki Araba Fiyatları VS Bugünkü Telefon Fiyatları

Koronavirüs pandemisi, döviz kuru ve enflasyon derken Türkiye'deki ekonomik koşullar hayli değişiklik gösterdi. Peki 10 yıl önce ne durumdaydık? İşte 2011 yılında otomobil satın aldığımız paralara bugün yalnızca bir akıllı telefon alabildiğimizi gösteren istatistikler...

Türkiye son dönemlerde olağanüstü bir süreçten geçiyor. Hükümetin ekonomiyle ilgili uygulamaları, önce ciddi anlamda "fakirleşmemize" yol açtı. Neticede birkaç ay önce 7-8 civarında olan dolar/TL paritesi, birkaç gün öncesine kadar 18'in bile üzerine çıktı. Dün yapılan açıklamalarla ise dolar kurunda eşi benzeri görülmemiş bir kırılma oldu. Saatler içerisinde yüzde 30 civarı değerlenen Türk lirası, bir anda "zenginleşmemize" neden oldu. Bunun nasıl yaşandığını önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlama imkanı yakalayacağız.

Şimdi sizlerle, geçtiğimiz 10 yıllık süreci kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bundan 10 yıl önceki alım gücümüzü şimdikiyle kıyaslayıp, geçen bu 10 yıllık süreçte hangi ürünler için aynı tutarı ödeyeceğimize bakacağız. Bu hesapları da aslında hepimiz için artık sıradan ihtiyaç olan otomobiller ve akıllı telefonlar üzerinden yapacağız. Hazırsanız başlayalım...

Otomobil fiyatları 10 yıl önce nasıldı?

Bundan 10 yıl önce, yani 2011 yılında otomobil almak çok farklı bir durumdu. Aslında o yıllarda otomobil sahibi olan kişilerin zengin olduğu bile düşünülüyordu. Ancak günümüzde durum değişmiş durumda. Bazı evlerde kişi başına 1 araç düşer hale geldi. Ancak değişen ekonomik koşullar, süreç içerisinde otomobil fiyatlarını akılalmaz seviyelere ulaştırdı. Gelin hemen, o yıllarda geneli lüks olarak görülmeyen bazı otomobillerin baz model fiyatlarına hep birlikte bakalım.

Citroen C3 1.4 HDi Attraction: 33 bin 800 TL

33 bin 800 TL Dacia Sandero 1.2 Ambiance: 20 bin 850 TL

20 bin 850 TL Fiat Linea 1.3 Multijet Actual: 30 bin 170 TL

30 bin 170 TL Fiat Palio 1.4 Fire Active: 20 bin 720 TL

20 bin 720 TL Ford Fiesta 1.25i Trend: 28 bin 800 TL

28 bin 800 TL Honda Civic Sedan 1.6 Dream: 41 bin 400 TL

41 bin 400 TL Hyundai Accent Era 1.4 Team: 26 bin 200 TL

26 bin 200 TL Mercedes C180 Blue Effiency Start: 100 bin 680 TL

100 bin 680 TL Nissan Micra 1.2 Passion: 28 bin 700 TL

28 bin 700 TL Opel Corsa 1.2i Twinport Essentia: 28 bin 750 TL

28 bin 750 TL Peugeot 308 HB Comfort 1.6 VTi: 35 bin 840 TL

35 bin 840 TL Renault Clio HB 1.2 Authentique: 29 bin 300 TL

29 bin 300 TL Renault Symbol 1.2 Authentique: 24 bin 900 TL

24 bin 900 TL Seat Leon 1.2 TSI Style: 38 bin 500 TL

38 bin 500 TL Toyota Corolla 1.33 Comfort LX: 38 bin 600 TL

38 bin 600 TL Volkswagen Golf 1.6 Trendline: 38 bin 500 TL

38 bin 500 TL Volkswagen Passat 1.4 TSI Comfortline: 60 bin TL

60 bin TL Volvo S40 D2 Drive: 54 bin 880 TL

Yukarıdaki fiyatları günümüzle kıyasladığımızda, bunun bir şaka olduğunu düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Zira yukarıdaki listeye genel olarak baktığımızda, günümüzde bu fiyatlara bir otomobil satın alamazsınız. Alsanız da muhtemelen ya yürür durumda değildir ya da dolandırılıyorsunuzdur. Ancak bu liste gerçek. Keşke alım gücümüz hiç değişmeseydi de 2021 yılında da bu fiyatlara araba satın alabiliyor olsaydık... Peki akıllı telefonların günümüzdeki fiyatları ne durumda?

Türkiye'de satışta olan en pahalı 10 akıllı telefon

iPhone 13 Pro Max (1 TB versiyon): 41 bin 999 TL iPhone 13 Pro (1 TB versiyon): 38 bin 999 TL Huawei Mate 40 Pro (8 GB RAM + 256 GB depolama): 30 bin TL Huawei Mate Xs (8 GB RAM+ 512 GB depolama): 29 bin 999 TL iPhone 13 (512 GB versiyon): 27 bin 499 TL Samsung Galaxy Z Fold3 (12 GB RAM + 256 GB depolama): 25 bin 999 TL iPhone 13 mini (512 GB versiyon): 25 bin 999 TL iPhone 12 (256 GB versiyon): 22 bin 499 TL iPhone 12 mini (256 GB versiyon): 20 bin 999 TL Samsung Galaxy S21 Ultra (12 GB RAM + 256 GB depolama): 19 bin 999 TL

Yukarıdaki fiyatları ürün bazında kıyaslamak pek de doğru değil. Fakat şuna değinmeden geçmemek gerek. 2011 yılında iki adet Fiat Palio ya da bir adet Honda Civic Sedan alan bir vatandaş, bugün yalnızca iPhone 13 Pro Max satın alabiliyor... Bu istatistikler, bundan 10 yıl önce bizleri bir yerden başka bir taşımaya yarayan otomobil parasına, bugün bir akıllı telefonu ancak alabildiğimizin göstergesi...