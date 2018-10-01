Bildiğiniz üzere Xiaomi, yeni telefonu Mi Mix 3'ü çıkarmaya hazırlanıyor. Mi Mix 3'te diğer Çinli üreticilerin de daha önce denemiş olduğu gibi kızaklı bir tasarım uygulayacak olan Xiaomi, önceki modellerine göre büyük bir yenilik sunacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Mix 3'ün ortaya çıkan son görüntüsü, daha önceki raporlarda ortaya çıkan kızaklı tasarım anlayışını doğruluyor. Daha önceleri OPPO gibi firmaların çentik kullanmak yerine ön ve arka kamerayı kızaklı bir mekanizma içerisine yerleştirdiğini biliyoruz. Xiaomi de bu akıma uyarak bize gerçek bir çerçevesiz tasarım vadediyor.

Sızdırılan görüntüde telefonun kenarları bulanık ancak bunun yan taraftaki tuşları gizlemek adına yapıldığını düşünüyoruz. Ses ve güç açma tuşları dışında, Mi Mix 3'ün Xiao AI adındaki Xiaomi yapay zeka programını açan ayrı bir tuşa sahip olacağı da söylentiler arasında. Bu ek tuş, kullanıcılara tek dokunuşla akıllı asistana erişebilme imkanı sunacak ve cihazın Samsung Bixby gibi bir asistana sahip olacağı düşünülüyor. Ancak şirketin Samsung'un yaptığını yapmayacağını ve kullanıcıların bu tuşu özelleştirebilmelerine izin vereceğini düşünüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda ise Mi Mix 3'te bulunacak olan kızaklı tasarımın çalışır hali gözler önüne serilmiş ve kayan parçada bazı sensörler olacağı anlaşılmıştı. Bu mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığını görmek için cihazın resmi tanıtımını beklememiz gerekecek. Xiaomi Mi Mix 3, Snapdragon 845 çip setiyle gelecek ve 6 veya 8 GB'lık RAM'e sahip olacak.