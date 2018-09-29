Xiaomi Mi Mix 3'te Yapay Zeka İçin Özel Bir Buton Bulunacak

Henüz ortaya çıkan bir sızıntı, Xiaomi Mi Mix 3'te yapay zeka için özel bir buton bulunacağına işaret ediyor.

Xiami Mi Mix 3; Honor Magic 2 ve Lenovo Z5 Pro’nun da dahil olduğu kızaklı telefonlar furyasına katılmaya hazır gibi görünüyor. Cihaz hakkında henüz ortaya çıkan bir sızıntı, geçtiğimiz günlerde belirsiz olan bir detay hakkında – cihazın yan tarafında bulunan yapay zeka (AI) butonu - fikir edinmemizi sağlıyor. Xiao AI adıyla anılacak olan bu yapay zeka hizmeti, ayrıca Xiaomi LEX’te de yer alacak.

Akıllı telefonlarda yapay zekaya özel bir butona ilk kez yer verilmiyor; zira LG, Google Assistant kullanımını destekleyen bir butona, Samsung da Bixby’ye özel bir butona cihazında yer vermişti. Google ve HTC ise cihazlarında yapay zeka kullanımı için telefonu sıkma hareketini desteklemekteler.

Xiaoai olarak da bilinen Xiao AI, Mi Mix 2S modelinde ön yüklü olarak gelmiş ve Çin’de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor olsa da Xiaomi’nin yerel pazarının dışına henüz çıkabilmiş değil. Bu yapay zeka hizmeti, özel butona bir kez basılmasıyla aktif edilecek olsa da MIUI, kullanıcılara butonu iki kez basma için ayarlama imkanı sunacak.