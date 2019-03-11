12 bin TL değerindeki bir Sony kamerada insan teninden yansıyan bir lazer ışık yansıması nedeni ile saniyeler içinde pek çok sensör hasarı oluştu.

Eğer fotoğrafçılık ya da fotoğraf makinelerine biraz ilgi duyuyorsanız, devasa konserlerdeki lazerlerin ya da otonom araçlar üzerinde bulunan lazerlerin kameraların lensine zarar verdiğini biliyorsunuzdur. Ancak aşağıda görmüş olduğunuz videoyu kaydeden Andy Boyd, dövme silme lazerlerinin sanılandan daha güçlü olduğunu acı bir şekilde öğrendi.

Andy Boyd, aşağıda görmüş olduğunuz lazerle dövme silme operasyonunu 2200 dolar yani yaklaşık 12 bin TL değerindeki Sony a7S II kamera ile kaydetti. Kayıt sırasında fark edildi ki lazerler yalnızca direkt olarak objektife tutulduğunda değil, bir nesneden objektife yansıdığında da sensörü bozabiliyorlar.

Aşağıdaki bağlantıdan izleyebileceğiniz kısa video, 12 bin TL değerindeki kameranın saniyeler için nasıl ‘çöp’ olduğunu gözler önüne seriyor. Benzer bir facia yaşamamak için siz, siz olun kameraları lazerlerden uzak tutun.