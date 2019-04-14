  • 128 GB Depolamalı iQOO Samurai Black Ön Siparişe Açıldı

12 GB RAM ve 128 GB Depolamalı iQOO Samurai Black Ön Siparişe Açıldı

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Vivo'nun alt markası iQOO, dolu dolu RAM içeren akıllı telefonunun dolu dolu depolama içeren modelini ön siparişe açtı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yüksek donanım özelliklerine sahip akıllı telefonlarını pazara getirecek olan iQOO, geçtiğimiz ay içerisinde tanıttığı ve piyasaya sürdüğü gerçek anlamda 'uçan' akıllı telefon modelleriyle kullanıcıların ilgilerini üzerine çekip beğenilerini toplamıştı.
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iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli Samurai Black Version ise bugün piyasaya sürüldü. 12 GB RAM'in yanında 128 GB dahili depolama alanı içeren Samurai Black Version, orijinal modeliyle tamamen aynı teknik özelliklere sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu siyah tasarımıyla öne çıkan yeni model, LPDDR4x yüksek hızlı belleği kullanmasıyla farklılaşıyor.
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14 Nisan (bugün) satışa çıkması planlanan akıllı telefon ne yazık ki, çok değil ancak gecikti. 18 Nisan'da raflardaki yerini alacak olan cihaz için ön siparişler ise bugün açıldı. Satışa çıktığı an tükenmesi beklenen iQOO Samurai Black'in yenileri gelene kadar kullanıcıların mağazalarda bulunan Samurai Black'leri deneyimleyebileceği söyleniyor.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/04/14/iqoo-samurai-black-version-12gb128gb-opened-appointment/
Etiketler: 12 gb ram, iqoo, iQOO Black Samurai
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