Xiaomi Black Shark Skywalker, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Oyuncu telefonu kategorisinin iddialı oyuncularından olan Black Shark'ın yeni nesil telefonu, Geekbech puanı ile ortaya çıktı.

Xiaomi’nin yeni nesil oyuncu akıllı telefonu Black Shark Skywalker’ın yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir açıklama gerçekleştiren Black Shark CEO’su Liquid Cool 3.0 adlı yeni soğutma teknolojilerini onaylamıştı. Black Shark Skywalker, bu gelişmiş sıvı soğutma teknolojisi sayesinde oldukça yüksek bir oyun performansı sergileyecek.

Xiaomi Black Shark Skywalker’ın özellikleri ve lansman tarihi merak edilirken cihazla ilgili yeni bir sızıntı, Black Shark Skywalker’ın Geekbench sonuçlarını ortaya çıkardı. 12 GB RAM ve Snapdragon 855 işlemciye sahip olduğu görülen Black Shark Skywalker, tek çekirdekte 3516; çoklu çekirdekte ise 11,413 puan almayı başarıyor. Daha önceki sızıntılar cihazın 8GB RAM’li versiyonunu ortaya çıkarmıştı.

Xiaomi Black Shark Skywalker, 7nm Snapdragon 855 işlemciye sahip olacağından önceki nesil Black Shark modellerine göre çok daha yüksek performans ve güç verimliliği sağlayacak. Üstelik cihazın yeni sıvı soğutma teknolojisi, telefonun daha az ısınmasını ve doğal olarak oyunlarda daha yüksek performans sağlamasına yardımcı olacak. Ne yazık ki cihazın ne zaman tanıtılacağı hala bilinmiyor.