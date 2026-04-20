13-19 Nisan 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 13-19 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 13-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki sevilen dizi From zirveye yerleşmiş durumda. Filmlerde ise The Intouchables filminin Türkiye uyarlaması olan ve yakın zamanda Netflix'te yayımlanan Yan Yana filmi yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Yan Yana - Netflix Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - HBO Max & TV+ Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix Harry Potter ve Ölüm. Yadigârları - HBO Max & TV+ Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+ Senin Adın - TV+ Suç 101 - Prime Video Poughkeepsie Kasetleri - Prime Video Tehlikeli İlişkiler - Mubi

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler