Instagram Yaşı Küçük Kullanıcılar İçin Önlem Alıyor

Son dönemde dünya çapında artan erişkin olmayan çocuklara karşı istismar konuları platformları daha temkinli hale getirmeye yöneltiyor. Instagram aldığı bir kararla yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlamaya karar verdi.

Özellikle pedofililer tarafından hedef haline gelen Instagram ve TikTok gibi platformlar zaman zaman gençler için tehdit öğesi haline gelebiliyorlar. Gençleri buradan kandırıp özel konuşma ve görüntü isteyen kişilerin artmasından dolayı Instagram politikalarında değişime gitmeye karar verdi. Politika değişikliği sayesinde Instagram yetişkinlerin gençlere mesaj atmalarını engelleyecek. Bununla beraber 18 yaş altı kullanıcılara sürekli mesaj atmaya çalışan yetişkinleri “potansiyel şüpheli” olarak işaretleyecek.

Gençlere de bir güvenlik önlemi geliyor. Eğer gençler, yetişkinlere mesaj atmaya çalışırlarsa güvenlik uyarıları karşılarına çıkacak. Küçük yaştaki kullanıcılara “fotoğraf, video ve özel bilgi paylaşımı” konusunda uyarılar gönderip bu görüşmenin tehlikeli olabileceği konusunda bilgilendirme yapacak.

Şantaj ve taciz konusundaki artışlar bu güncellemeyi tetikledi

Dünya çapında Instagram’dan artan şantaj ve taciz konuları Instagram’ın bu güncellemeyi yayınlamak istemesinde büyük etken oldu. Instagram hesaplarında kendi hayatlarından kesitler yayınlayan gençler, yaptıkları özel konuşmalarda pişmanlık yaşayabiliyorlar. Ayrıca karşılarındaki yetişkinlerin manipülasyonundan etkilenebiliyorlar. Bazense beğendikleri biriyle konuşmak istediklerinde başlarına kötü olaylar gelebiliyor.

Siber zorbalık olarak da adlandırılan bu olaylar bütünü özellikle ABD’de çok ciddiye alınıyor. ABD’de çocuk tacizcilerini ifşa etmek için birçok televizyon programı yapılıyor. Tinder’ın kullanıcıların eşleşmesinde Garbo ile anlaşıp sabıka kaydı sunacağını duyurmasının ardından Instagram’ın bu atılımı gerçekleştirmesi aslında sosyal ağlarda güvensizlik yaşadığımızın en büyük kanıtı.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.