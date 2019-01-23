Sosyal medya kaynaklı olduğu iddia edilen intiharlara bir yenisi eklendi. Vefat eden gencin babası, yaşanan elem vakayla ilgili Instagram'a da pay biçti.

Geçtiğimiz günlerde henüz 14 yaşındayken hayatına son veren Molly Russell'ın babası Ian Russell, yaşanan dramatik olayla ilgili tek suçlunun Instagram olmadığını, ancak sosyal medya platformunun kızının canına mal olan gerekçelerden biri olduğunu belirtti.

Molly Russell, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlara gelen rahatsız edici yorumlardan sonra, sadece 14 yaşındayken hayatına son vermiş ve kan donduran bir intihar notu paylaşmıştı: "Çok üzgünüm. Bunu kendim yüzünden yapıyorum."

Middlesex Üniversitesi bünyesinde öğrenci olan Molly, gelen olumsuz yorumlar sonrasında hayatına son verdi. Talihsiz kızın babası Ian, "Instagram'ın kızımın ölümünde payı olduğuna hiçbir şüphem yok. Çok umut vadeden bir gençti fakat her şey için artık çok geç" diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden gerçekleşen 'mahalle baskısı' olaylarına bu örnek ne ilk ne de son olacak... Buna karşın hayatın gökyüzüne bakmaktan, güneşe gülümsemekten, gerçekten size değer veren insanlara sarılmaktan ibaret olduğunu unutmamak gerek.