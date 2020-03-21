Türkiye, Çin’den yayılan ve binlerce ölüme neden olan koronavirüse karşı sıkı tedbirler uyguluyor. Birçok iş yeri kapatılırken, vatandaşlar kalabalık ortamlarda bulunmamaları yönünde sürekli uyarılıyor. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı, 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kitini devreye aldı.

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınına karşı önlemlerini her geçen gün artırıyor. Bakanlık, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda test sayısını artırdı.

15 dakikada sonuç veriyor:

Çalışmalar kapsamında test yapılan laboratuvar sayısı da artırıldı. Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verebilen yeni koronavirüs tanı kitlerini uygulamaya başladı. Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde sonuç veren yerli tanı kitinin yanı sıra, 15 dakika içinde sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada, hızlı sonuç veren ve antijenden geliştirilmiş söz konusu tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını belirtmişti. 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı’nda tanıtıldı.

Ağ ya da burun mukozası inceleniyor:

Salgının yaşandığı bir dönemde “Evde Kal Türkiye” çağrısı yapılıyor. Böylece mümkün olduğunca toplu alanlardan uzak durarak hem virüsü o ortama taşımanın, hem ortamdan virüs kapmanın engellenmesi hedefleniyor. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini ifade etti.

Coşkun ayrıca, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyledi. Mikrobiyoloji uzmanı diğer taraftan, testin güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de şimdiye kadar 670 vaka görülürken, 9 kişi hayatını kaybetti.