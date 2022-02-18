Sosyal medya sapıkları her gün kol gezmeye devam ederken, geçtiğimiz gün paylaşılan bir sapıklık hikâyesi, olayın nerelere varabileceğinin bir göstergesi oldu. Ebeveynlerin hatasıyla başlayan bu hikâye, ölümle sonuçlandı.

Bugüne kadar internet sapıklarının pek çok değişik hikâyelerini gördük. Fakat geçtiğimiz günlerde paylaşılan yeni bir haber, tüm bu hikâyelerin ötesine geçti. TikTok’ta 1,2 milyondan fazla aboneye sahip olan 15 yaşındaki Ava Majury, bir sapığıyla yaşadığı ve sonu ölümle biten trajik hikâyesini anlattı. Tüm bu olaylar, 2020 yılında yaşandı.

TikTok’a 2020 yılında 13 yaşındayken katılan Ava Majury, yalnızca bir yıl içinde 1 milyondan fazla abone toplamayı başardı. Ava, salgının ilk dönemlerindeyken TikTok, Snapchat ve Instagram hesaplarına sürekli mesaj atan birisini gördü. Bu kişi, 18 yaşındaki Eric Roha Justin isimli bir erkekti. Ava, sürekli kendisine yazan hayranına cevap yazmak istedi.

Her şey ebeveynlerinin izniyle başladı:

18 yaşındaki hayranına cevap yazan 13 yaşındaki Ava, tüm hayranlarına yazdığı gibi ona da “Selam, günün nasıldı?” mesajını gönderdiğini açıkladı. Fakat Ava’nın bilmediği bir şey vardı: Justin, Ava’nın bazı sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmuş, onlara Ava’nın fotoğrafları ve telefon numarası için ödeme yapmıştı.

Ava, eninde sonunda durumu öğrenince arkadaşlarıyla olan ilişiğini kesti. Bnuun ardındansa o günlerde bile bir influencer olarak binlerce dolarlık sponsorluklar yapan Ava, ebeveynlerinin izniyle Justin’e halihazırda Snapchat’te paylaştığı birkaç selfie sattı. Ava, bu fotoğraflarda vücudunun olmadığını, yalnızca kendisinin de içeriğinin odağı olan gülümsediği yüzünün olduğunu belirtti.

Kısa bir süre sonraysa Justin, Ava’ya Venmo üzerinden yazmaya başladı ve Ava’dan para karşılığında “kalça fotoğrafları” ve ayak fotoğrafları istedi. Bu noktadan sonra Ava, Justin’i tüm hesaplarından engelledi. Fakat Justin, Ava’ya toplamda 600 dolar göndererek sürekli engelinin kaldırılmasını istedi. İşte bu noktadan sonra devreye Ava’nın eski polis babası Rob Majury girdi.

Kafasını Ava’ya takan Justin, Ava’nın babası tarafından öldürülüyor:

Rob, Justin’e mesaj atarak kızıyla iletişim kurmasını kesmesini söyledi. Justin’in bu talepten sonraki tavrıysa bambaşka ve tahmin edilemez bir yöne döndü. Ava’nın sınıf arkadaşlarından iletişim kuran Justin, saldırısını planlamaya başladı. Öyle ki Justin, bu kişiye civarında silah olup olmadığını sordu ve “Sanırım bir pompalıyla kapıdan içeri dalabilirim.” mesajı gönderdi.

Ava’nın bu durumdan habersiz olan ailesiyse sonrasında Justin’in kendilerinden yüzlerce kilometre uzakta olduğunu öğrendi ve korkuları bu sayede hafifledi. Fakat Justin, bu konuya kafayı takmıştı. 10 Temmuz 2020 günü Justin, planladığı şekilde Majury ailesinin evine vardı ve ön kapıya pompalıyla ateş etti.

Bu atış sırasında Ava odasındayken evdeki babası Rob, doğrudan kapıya koştu ve Justin’i evlerinin önünde gördü. Ava’nın annesi de bir kenardan polis ekiplerini aradı. Rob, ön kapıdan içeri ateş eden Justin’i kovalamaya başladı fakat koşarken takılıp düştü ve Justin bu fırsatla ortalıktan yok oldu. Rob, Justin’in kendi tabancasını alarak polis gelene kadar nöbette beklemeye başladı. Fakat polisten önce gelen kişi Justin oldu.

Rob, Justin’e pompalıyı bırakmasını söylese de Justin bunu dinlemedi ve silahı Rob’a doğrulttu. Bu andaysa Rob, Justin’e ateş açtı ve öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Justin’in üzerinde iki adet telefon ve Ava’nın ‘binlerce’ fotoğrafını buldu.

Soruşturma hâlâ sürerken, ailenin sosyal medya ve kızlarına yönelik görüşleri değişmedi:

Yaşanan olaya dair soruşturma halen sürüyor. Polisin Rob’a yaptığı açıklamaya göreyse Justin’in öldürülmesi, hukuken yanlış bir durum içermiyor. Buna göre eyalette geçerli olan ‘yerinde dur’ yasası, Rob’un haklı olduğunu gösteriyor.

Öte yandan yaşanan bu olaylara rağmen Ava, TikTok ve diğer platformlarda aktif olarak içerik paylaşmaya devam ediyor. Ava’nın annesi Kim, sosyal medyadaki ‘hasta kişilerin’ kızlarını durdurmalarına izin vermeyeceklerini, belki de kızının tüm bunlara bir ‘farkındalık’ olmasını sağlayacağını açıkladı. Ava ise sosyal medya yıldızı olmanın getirilerini ve götürülerini anladığını, fakat ‘genel deneyimin’ kendisi için daha fazla anlam ifade ettiğini söyledi.