1500 Dolardan Ucuza İnşa Edilen, 9 Metrekarelik Minik Ev

Toplam maliyeti 1500 dolar bile etmeyen bu ultra-basit ev, minimalist yaşamayı sevenler için ideal.

Meşhur bir İsveçli markanın mağazalarında oldukça küçük ve kompakt evler hazırlanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu evler, aslında çok da büyük alanlara ihtiyacımız olmadığının da bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. (Bir de Kemalpaşa köftesini İsveç köftesi diye satıyorlar.) Küçük evler, gerçekten de büyük ilgi görüyor.

Maceracı, çevre aktivisti ve “Fark Yaratan Dost” Rob Greenfield, son dönemde büyük ilgi gören küçük ev akımına ayak uyduruyordu. Greenfield, yeni tasarlanan lüks evlerin ana noktayı kaçırdığını düşünüyor. Bu yüzden de küçük alanda yaşamak için gayet düşük bir bütçenin de yeteceğini kanıtlamaya karar verdi.

Maceracı adamın Florida’da inşa ettiği evin toplam maliyeti 1500 doların altında ve evin inşası için genellikle geri dönüştürülmüş materyaller kullanıldı.

Greenfield, küçük evlerin genelde erişilemez olduklarını keşfetmiş. Oregon’da katıldığı bir festivalde bu evlerin genelde 40 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyatları olduğunu, bazı evlerin 150 bin dolara kadar çıktığı keşfeden adam, küçük bir eve bu kadar para verme fikrinin oldukça absürt olduğunu belirtiyor.

Yalnızca 9.2 metrekare olan adamı evi, çeşitli geri dönüşüm materyallerinden inşa edildi. İnşa sürecinde arkadaşlarından yardım alan adam, evinin bütün inşaat süreci boyunca yalnızca 30 kilogram çöp üretti. Evde yalıtım yok ve Greenfield odun yakan bir soba kullanmayı planlıyor. Soğuk hava, şimdilik bir problem oluşturmuyor.

Evin mutfağı, evin inşasında artan malzemeler ile evin dışına yapıldı. Mutfakta güneş enerjili lamba, güneş fırını ve kamp ocağı bulunuyor. Mutfakta, temizlenmiş yağmur suyu kullanılıyor. Mutfaktan artan su tuvaletlerde kullanılıyor. Greenfield orijinal planda evinde güneş paneli kullanmayı planlasa da kullandığı düşük miktarda elektrik için panele ihtiyacı olmadığına karar vermiş.

Evin dışında olan tuvalet ikiye ayrılmış durumda. Bu tuvaletler, farklı atıklar için ayrı ayrı inşa edildi. Atıklar ya arındırılıp bitkilerin sulanmasında kullanılıyor ya da gübre haline getirilerek daha çok bitki yetiştirmekte kullanılıyor.

Adamın duşu, temel olarak bir kovada biriktirilen yağmur suyundan oluşuyor.

Evin bedeline arazi masrafı dahil değil. Greenfield bu evi başkasının bahçesine inşa etti. Kira ödemek yerine bağ-bahçe işlerinde arazi sahibine yardım eden Greenfield, 2 yıl sonra evden ayrıldığında bu küçük ev de arazi sahibine kalacak.