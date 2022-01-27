Bugün sizlere hayatında Napolyon'a karşı savaşıp 10 padişah dönemi geçirmiş ve sonrasında Cumhuriyet Dönemi'ne şahit olmuş Zaro Ağa'yı tanıtacağız.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala ölümsüzlüğün formülü bulunabilmiş değil. Her ne kadar Jeff Bezos gibi milyarderler daha uzun yaşamayı bulmak için bazı projelere yatırım yapsa da hala bu konuda somut bir adım atılmış değil. Normal bir insan ömrü yaklaşık 70 - 90 yıl kadardır. Günümüz teknoloji ve hastalıkların önüne geçebilme başarısı sayesinde bu oran her geçen gün yükselse de genelde bir insan ömrünün 100 yılı aşamadığını görüyoruz.

Elbette bazı insanların çok daha uzun süre yaşadığını söyleyebiliriz. Bugün sizlere tam 160 sene yaşadığı bilinen dünya üzerinde en uzun yaşamış insanlardan biri olan Zaro Ağa'yı anlatıyoruz.

Nüfus kağıdına göre 1774'de Bitlis'in Mutki bölgesinde doğan Zaro Ağa'nın Cumhuriyet'in ilanından sonra 1934'e kadar da yaşadığı söyleniyor.

Yapıldığı söylenen otopsiye göre tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı, üç böbreklilik gibi sağlık sorunlarının olduğu öğrenilen Zaro Ağa, bu uzun ömrüne çok sayıda evlilik, farklı alanlarda meslekler, farklı ülkeler ve daha nicelerini sığdırmıştı. Hadi şimdi gelin; dünyanın en uzun süre yaşayan insanlarından biri olan Zaro Ağa'nın hayat hikayesine ve bu süreçte dünyada neler olduğuna bakalım.

Napolyon'dan Atatürk'e uzanan bir hayat hikayesi:

Zaro Ağa, hiçbir zaman dünyanın kaderini değiştirmedi belki ama dünyanın kaderini değiştiren veya değiştirme potansiyeli olan çok sayıda lider görme şansına erişti. Yaşadığı süre boyunca tam 10 padişah gören Zaro Ağa, hayatının son dönemlerinde de Cumhuriyet ile birlikte gelen Mustafa Kemal Atatürk yönetimini de görmüştür. Şimdi, Fransız İhtilali gerçekleştiğinde 13 yaşında olan bu uzun ömürlü ismin başından geçenleri en başından ele alalım.

Gençlik yıllarında Bitlis'te barınamayacağını anlayan Zaro Ağa, İstanbul'a doğru yola çıkar. İstanbul'dayken hamallık, inşaat ameleliği gibi işlerde çalışan Zaro Ağa, bu dönemde Napolyon'un Mısır'ı işgal ettiğini öğrenir.

Zaro Ağa ve Napolyon

Bu işgalinin ardından Osmanlı'nın elinde bulunan pek çok vilayeti ele geçirmeye başlayan Napolyon'a karşı Osmanlı Hükümeti savunma birliği kurmaya karar verir. Cezzar Ahmed Paşa'nın komutasında kurulan bu düzenli orduya Zaro Ağa da gönüllü olarak katılacaktır.

O dönemlerde kendisini "Çölün Kralı" olarak isimlendiren Napolyon'un karşısına Akka Kalesi'nde çıkan Zaro Ağa, burada Napolyon'a yenilgiyi tattıracak askerlerden biriydi.

Yeniçeri ocağının kapanması

Başarılı bir savaşın ardından İstanbul'a geri dönen Zaro, 1826 yılına kadar pek çok inşaatta işçi olarak çalıştı. Bu yılın ardından patlak veren Yeniçeri eşkıyalığı İstanbul'da hayatın durma noktasına gelmesine neden olmuştu. Dönemin padişahı 2. Mahmut da bu düzene bir dur demek için Yeniçeri ocağını kapattı. Elbette bunu yaparken tüm İstanbul adeta alev aldı. Kendi canını kurtarmak için Ayasofya'nın dehlizlerinde bir delik bulunan Zaro Ağa, bu olayın ardından hayatına devam etti.

Yaşadığı bu süreçte pek çok inşaat işinde çalışmaya devam eden Zaro Ağa, sayısız padişahı görmüş, imparatorluğun yıkılışını ve küllerinden doğan yepyeni bir cumhuriyeti görmüştü.

Geldikleri gibi gittiklerinde ilk kurban Zaro Ağa'dan

Belki de kimsenin görmediği kadar çok savaş görmüş ve artık iyiden iyiye yaşlanmış Zaro Ağa, İstanbul'un işgal ordularının eline esir düştüğü dönemde de şehirdeydi. Tüm dünyaya inat bir şekilde Atatürk ve yoldaşlarının Kurtuluş Savaşı'yla verdiği mücadele sonrasında İstanbul İngiltere'nin elinden alınmış ve cumhuriyetin ışığıyla parlayan Türkiye'ye geri verilmişti. 6 Ekim 1923'te 3. Kolordu Karargahı'na bağlı Şükrü Naili Paşa'nın komutasıyla Türk askeri İstanbul'a girerken bu coşkulu kutlamada ilk kurbanı kesen kişi o dönem 146 yaşında olduğu bilinen Zaro Ağa'ydı.

Bu olaydan kısa bir süre önce Ankara Gazetesi Zaro Ağa'yla bir röportaj yapmış ve hikayesini kamuoyuna duyurmuştu. Çok kısa bir sürede ünü tüm dünyaya yayılan bu yaşlı adamın fotoğrafı ve hikayesi sigara paketlerinde bile yer almaya başladı. Bu olaylar yaşanırken Zaro Ağa'yı fark eden Atatürk, bu yaşlı adama sahip çıktı ve 100 lira para göndererek yardımda bulundu.

Dolandırılmalarla dolu yurt dışı serüveni başladı

Zaro Ağa tüm dünyada tanınır olduktan sonra sirklerde yer alması için ilk başta İtalya'ya götürüldü. Para kazanma umuduyla İtalya'ya giden Zaro Ağa burada dolandırıldı ve para kazanmak şöyle dursun Atatürk'ün ona verdiği 100 lira bile dolandırıcılar tarafından çalındı. Ülkesine geri dönen Zaro Ağa, bir süre burada kaldıktan sonra 1930 yılında bu sefer ABD'ye götürüldü. Burada da dolandırılan Zaro Ağa bir dönem mafyanın da eline düşmüştür.

Hayatı boyunca çok şeyler yaşamış, sayısız döneme şahit olmuş ve iddialara göre 20'den fazla evlilik yapmış Zaro Ağa, 19 Haziran 1934'te hayatını kaybetti. Mezar taşında 160 yaşında öldüğü yazsa da raporlara göre 157 sene yaşadığı tahmin ediliyor.

Bugün sizlere uzun hayatına pek çok şey sığdıran Zaro Ağa'nın hikayesini anlattık. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.