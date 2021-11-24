Filipinler'de yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olduğu düşünülen 124 yaşındaki Francisca Susano, hayatını kaybetti. Susano'nun ardından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı, 118 yaşındaki Kane Tanaka oldu.

19. yüzyılda doğup günümüzde hayatta olduğu ve dünyanın en yaşlı insanı olduğu düşünülen, ‘Lola’ ismiyle de bilinen 124 yaşındaki Francisca Susano, Filipinler’in Negros Occidental eyaletinde bulunan Kabankalan’daki evinde, pazartesi akşam 6:45’te hayata gözlerini yumdu.

Susano, 11 Eylül 1897 yılında doğduğunda Filipinler hala daha İspanya yönetimi altındaydı ve Büyük Britanya tahtında da Kraliçe Victoria oturuyordu. Ölüm nedeni henüz belirlenmeyen Susano’nun, ölmeden öncesinde ise herhangi bir COVID-19 semptomu göstermediği belirtildi.

İnsan ömrünün 130 yıl sürmesi mümkün

Dün yaptığı açıklamada Kabankalan Belediyesi, “Yüreğimiz, sevgili Lola Francisca Susano’nun 22 Kasım Pazartesi akşam erken saatlerde vefat ettiği haberini almamızla büyük bir hüzünle doldu.” ifadelerini kullanarak, Susano’nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Susano'nun dünyanın en yaşlı kişisi olduğu iddiası, Eritre'deki bir ailenin reisi olan Natabay Tinsiew'in 127 yaşında ölmesinden yaklaşık olarak iki ay sonra ortaya atılmıştı. Natabay’ın torunu Zere Natabay, BBC’yle yaptığı röportajda Natabay’ın 1894 yılında Azefaa köyünde doğup vaftiz edildiğini söylemiş, köyde görev yapan rahip Mentay da bu bilgileri doğrulamıştı.Guinness Dünya Rekorları’na göre resmi olarak yaşayan en yaşlı adam, 2013 yılında 116 yaşında ölen Japon Jiroemon Kimura'ydı.

Yerel yetkililerin, 129 yaşında yaşayan en yaşlı kişi olduğunu iddia ettikleri Koku Istambulova ise 2019 yılının Şubat ayında hayatını kaybetti. Pasaportuna göre 1 Haziran 1889 doğumlu olan ve Joseph Stalin’in Çeçen halkına uyguladığı baskılardan kurtulmayı başaran Istambulova; ölümünden bir yıl öncesinde, uzun ömründe sadece tek bir mutlu günü olduğunu söyleyerek manşetlere çıkmıştı. Uzun yaşam sırrının ne olduğu sorusuna ise Istambulova, “Tanrı’nın isteğiydi. Bunun olması için hiçbir şey yapmadım. “ cevabını vermişti. Susano'nun ölmesinin ardından yaşayan en yaşlı insan unvanı, 118 yaşındaki Kane Tanaka isimli Japon kadına geçti.

Uzun yaşamın bir sırrı olsun veya olmasın; tıbbın ilerlemesiyle birlikte insan ömrünün de giderek uzadığı aşikar. Bu yıl 100 yaşın üzerinde yaşayan yaklaşık olarak yarım milyon insan olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar ise, insan ömrünün 130 yıla kadar sürmesinin mümkün olduğunu savunuyor.