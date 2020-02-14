Eski Bir Kitap, Corona Virüsünü Nasıl Öngördü?

1981 yılında piyasaya sürülen Karanlığın Gözleri isimli bir kitap, Corona virüsüyle ilişkilendirildi. Kitabının konusunun savaştaki Çin ordusunun özel bir laboratuvarı ve bu laboratuvarda geliştirilen bir silahı anlatıyor olması, komplo teoristyenlerini harekete geçirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün itibarıyla 1.384 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü, gündemden düşmek bilmiyor. Bir yandan bilim insanları ve Çin yönetimi, adeta bela haline gelen bu virüsle nasıl başa çıkacaklarını araştırırken bir yandan da ortaya çıkan bazı teoriler, insanları derin bir korkuya sürüklüyor.

ABD'li yazar Dean Koontz'un 1981 yılında piyasaya sürülen "The Eyes of Darkness" ya da Türkçe haliyle "Karanlığın Gözleri" isimli kitabının konusu, Corona virüsü ile ilişkilendiriliyor. Böyle bir ilişkilendirilmenin yapılmasının nedeni ise kitabın konusunu oluşturan bir biyolojik silah. Yazıldığı dönemlerde tamamen kurmaca olarak lanse edilen kitabın içeriğinin, benzer bir şekilde günümüzde yaşanıyor oluşu pek çok kişiyi tedirgin ediyor.

Kitapta, savaş içerisinde olan Çin yönetiminin özel bir laboratuvarından bahsediliyor. Çin ordusuna ait olduğu belirtilen bu laboratuvarda, çok özel bir çalışma yapılıyor. Çalışmanın konusu ise savaşta kullanılmak üzere geliştirilen yapay bir virüs. İşin daha da ilginç bir boyutu, söz konusu laboratuvar Corona virüsünün çıktığı ilk yerde, yani Wuhan'da yer alıyor.

Corona virüsünün salgın haline dönüşmesiyle birlikte yeniden gündem olan kitap, gözlerin Koontz'a çevrilmesine neden oldu. Hatta bazı kesimler, Koontz'un kahin olduğunu bile dile getirdiler. Ancak işin aslı, hiç de düşünüldüğü gibi değildi. Koontz, sadece bilgi birikimi yüksek ve çalışkan olan bir yazardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Albert Wan isimli bir kitabevi işletmecisi, Wuhan'ın tarihi araştırıldığında pek çok önemli bilimsel çalışmanın tespit edilebileceğini söylüyor. Yani kahin olduğu ileri sürülen Koontz, Wuhan'ın tarihini iyi biliyordu ve amacı da gerçeklerle harmanlanmış olan kurgusal bir roman yazmaktı.