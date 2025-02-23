Havacılık tarihi, birden fazla elim kazayla dolu bir geçmişe sahip. Bunlardan birisi de 1999’da Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Adana’da tarlaya çakılmasıydı.

Türk havacılık tarihinde büyük bir yankı uyandıran bu elim kaza, nasıl gerçekleşmişti?

Hava koşullarının felakete sebep olmasıyla dönülmez bir noktaya evrilen kaza, her zamanki gibi kontrol eksikliğinden de kaynaklanıyordu. Ancak sebep, bununla sınırlı değildi.

7 Nisan 1999’da Adana'da meydana gelen THY'nin Boeing 737-400 tipi Trakya uçağının düşüşü, havacılık tarihinde unutulmaz bir trajedi olarak kayıtlara geçti.

Kazadan sonra yapılan incelemeler, birçok hatanın birleşiminden meydana gelen bir kaza olduğunu ortaya koymuştu. Kötü hava koşulları bir yana, insan faktörünün de bu kazada önemli bir payı vardı.

Trakya uçağı, Cidde'ye gitmek üzere Adana'dan kalkış yapmıştı. Uçak, iki pilot ve dört kabin görevlisi dışında boştu. Kalkış yapıldığı gece hava koşulları ise oldukça kötüydü. Bu yüzden kule görevlisi, pilotlara kalkış yapmamalarını tavsiye etmişti. Ancak pilotlar, bu uyarılara rağmen kalkış için onay alarak ilk hatayı gerçekleştirmişlerdi…

Yalnızca birkaç dakika sonra uçak, radardan kayboldu.

Kaza raporlarına bakıldığında pilotların dikkatlerinin dağılmasına yol açan birkaç önemli faktör olduğu yazıyordu. Bunların başında kokpitteki kabin görevlileri yer alıyordu. Uçuş esnasında hosteslerin, panikle yaptıkları anonslar, uçuş ekibinin dikkatini ciddi şekilde dağıtmış görünüyordu.

Hava koşullarında yapılan yanlış uçuş manevraları ve hatalı kararlar, uçağın stall durumuna (kaldırma kuvvetinin azalması) girmesine sebep oldu. Bu da uçağın hızını ve irtifasını kaybetmesine yol açmıştı.

Bir diğer faktör ise kontrollerin eksik yapılmasıydı.

Kalkış esnasında uçağın içindeki pitostatik sıcaklık sisteminin aktive edilmemesi, hız ve irtifa ölçümünde yanlış bilgilere sebep olmuştu. Bu durum, uçağın uçuş göstergelerinin yanıltıcı olmasına ve pilotların doğru kararlar verememelerine neden olan önemli bir durumdu.

Uçak, her türlü müdahaleye rağmen kontrolden çıkarak hızlı bir dalışa geçti ve yere çakıldı. Yaklaşık 1200 km/h hızla yere çakıldığı için yapısal olarak büyük bir hasar gördü. İçerisindeki 6 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu kaza, basit bir uçak kazasından ziyade insan hatasının, paniğin, eğitim yetersizliğinin birleşerek ne denli büyük felaketlere yol açabileceğinin bir göstergesi oldu. İçerisinde yolcu olmaması belki kazayı hafif kılsa da bu trajedi, 6 kişinin hayatını telafi edemiyor.

Uçak kazalarıyia ilgili diğer içeriklerimiz: