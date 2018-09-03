Nil Deltası’nın En Eski Neolitik Köyü Keşfedildi

Mısırlı arkeologlar, Nil Deltası’nda nadir rastlanan bir hazineyi keşfettiler. 2.500 yıl önceden günümüze kaldığı düşünülen bölgenin, Nil Deltası’nın bilinen en eski Neolitik köyü olduğu ortaya çıktı.

Mısır’da yapılan kazılarda, yaklaşık 2.500 yıl önceden kalma olduğu düşünülen bir köy keşfedildi. Nil Deltası’nda yer alan bölgenin, bilinen eski Neolitik köy olduğu ortaya çıktı. Kahire’nin yaklaşık 140 kilometre güneyinde olan bölgeye, Tel al-Samara arkeoloji kazılarında rastlandı.

Şimdiye kadar bilinen en eski Neolitik köyün keşfedildiği kazılar, arkeolog Frederic Gio liderliğinde Mısırlı ve Fransız ekipler tarafından gerçekleştirildi. Kazılar sonrası açıklamada bulunan Gio ve ekibi, bölgede yoğun miktarda hayvan kemiği, birçok sulama silosu ve toplumun yerleşik olduğunu gösteren taş çömlekler bulduklarını ifade ettiler.

Firavun zamanından dahi öncesinin keşfedildiği kazı sonrası alanda eski binaların olduğu gözlendi. Kazılar, Mısır’daki ilk hanedanlıktan binlerce yıl önce yaşamış olan insanların olduğunu göstermesiyle de son derece önemli bir değere sahip. Konu hakkında konuşan Mısır Eski Eserler Bakanlığı Yöneticisi Nadia Khedr, yapılan kazıların eski toplumları inceleme ve onlar hakkında aydınlatıcı bilgilere kavuşma açısından önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan köydeki tarım uygulamalarına bakarak, geçmişte bölgeye yoğun miktarda yağmur yağdığını ifade eden arkeologlar, 5.600 yıl önceden kalma olduğunu düşündükleri bir de mumya kanıtı buldular. Bu durum, Tel al-Samara bölgesinde mumyalamanın söz konusu olup olmadığını kanıtlamasa da eski Mısır halkının yerleşimini öğrenmek için paha biçilemez bir kaynaktır. Sahadaki kazıların tam anlamıyla tamamlanması ise önümüzdeki sezonu bulacak. Ardından bölge hakkında tam kapsamlı bir analiz yapılabilineceği ifade ediliyor.