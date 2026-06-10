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[2-9 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[2-9 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 2-9 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeniden EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

İçerikten Görseller

[2-9 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Forza Horizon 6 48.99$ -
007 First Light 39.99$ -
Path of Exile 2 29.99$ 14.99$ (-%50)
Resident Evil 4 29.99$ 7.49$ (-%75)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70)
Resident Evil Requiem 52.49$ 41.99$ (-%20)
Rust 18.99$ -
Gothic 1 Remake 33.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -
Black Desert 4.99$ -
F1 25 49.99$ -
Escape the Backrooms 4.49$ 3.59$ (-%20)
Resident Evil 7 Biohazard 14.99$ 5.99$ (-%60)
Dead by Daylight 14.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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