[2-9 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 2-9 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeniden EA SPORTS FC 26 bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|007 First Light
|39.99$
|-
|Path of Exile 2
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Resident Evil 4
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|41.99$ (-%20)
|Rust
|18.99$
|-
|Gothic 1 Remake
|33.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|F1 25
|49.99$
|-
|Escape the Backrooms
|4.49$
|3.59$ (-%20)
|Resident Evil 7 Biohazard
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.