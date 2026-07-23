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FC 27 Türkiye Fiyatları Açıklandı

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EA'in merakla beklenen oyunu FC 27, duyuru fragmanının ardından ön siparişe açıldı. İşte FC 27 Türkiye fiyatları!

FC 27 Türkiye Fiyatları Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Futbolseverlerin her yıl yenisini merakla beklediği serinin yeni oyunu FC 27, duyuru fragmanının ardından ön siparişe açıldı.

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An itibarıyla ön sipariş verebileceğiniz oyun, standart pakette GTA 6 ile aynı fiyata sahip olsa da üst paketleri ciddi oranda pahalı durumda.

İçerikten Görseller

FC 27 Türkiye Fiyatları Açıklandı
2

FC 27 Türkiye fiyatları

2

Platform Paket Fiyat
Xbox Series S/X, PS4/PS5 Standard Edition 3.999 TL
Xbox Series S/X, PS4/PS5 Ultimate Edition 5.499 TL
Xbox Series S/X, PS4/PS5 Ultimate Plus Edition 7.999 TL
PC (Steam) Standard Edition 69.99$
PC (Steam) Ultimate Edition 99.99$
PC (Steam) Ultimate Plus Edition 149.99$
PC (Epic Games) Standard Edition 3.499 TL
PC (Epic Games) Ultimate Edition Ön Siparişe Açılmadı
PC (Epic Games) Ultimate Plus Edition Ön Siparişe Açılmadı
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