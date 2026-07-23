FC 27 Türkiye Fiyatları Açıklandı

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EA'in merakla beklenen oyunu FC 27, duyuru fragmanının ardından ön siparişe açıldı. İşte FC 27 Türkiye fiyatları!

Futbolseverlerin her yıl yenisini merakla beklediği serinin yeni oyunu FC 27, duyuru fragmanının ardından ön siparişe açıldı.

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An itibarıyla ön sipariş verebileceğiniz oyun, standart pakette GTA 6 ile aynı fiyata sahip olsa da üst paketleri ciddi oranda pahalı durumda.

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FC 27 Türkiye fiyatları