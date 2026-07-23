FC 27 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Futbolseverlerin her yıl yenisini merakla beklediği serinin yeni oyunu FC 27, duyuru fragmanının ardından ön siparişe açıldı.
An itibarıyla ön sipariş verebileceğiniz oyun, standart pakette GTA 6 ile aynı fiyata sahip olsa da üst paketleri ciddi oranda pahalı durumda.
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FC 27 Türkiye fiyatları
|Platform
|Paket
|Fiyat
|Xbox Series S/X, PS4/PS5
|Standard Edition
|3.999 TL
|Xbox Series S/X, PS4/PS5
|Ultimate Edition
|5.499 TL
|Xbox Series S/X, PS4/PS5
|Ultimate Plus Edition
|7.999 TL
|PC (Steam)
|Standard Edition
|69.99$
|PC (Steam)
|Ultimate Edition
|99.99$
|PC (Steam)
|Ultimate Plus Edition
|149.99$
|PC (Epic Games)
|Standard Edition
|3.499 TL
|PC (Epic Games)
|Ultimate Edition
|Ön Siparişe Açılmadı
|PC (Epic Games)
|Ultimate Plus Edition
|Ön Siparişe Açılmadı