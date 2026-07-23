EA FC 27'den Onlarca Yeni Ekran Görüntüsü Sızdırıldı: Açık Dünya, Alex Hunter ve Dahası...

Futbolseverlerin merakla beklediği EA FC 27'den tanıtım öncesi onlarca yeni ekran görüntüsü sızdırıldı.

EA'in bu akşam Türkiye saati ile 19.00'da resmî olarak duyuracağı EA FC 27'den onlarca yeni ekran görüntüsü sızdırıldı.

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Geçtiğimiz yıllarda en azından görsel olarak beta harici bir sızıntıyla karşılaşmadığımız seride bu yıl daha ilk fragman gelmeden oyun içi pek çok ekran görüntüsü gün yüzüne çıktı. Fazla uzatmadan gelin, oyunun açık dünya modunu ve grafiklerini gözler önüne seren ekran görüntülerine hep birlikte bakalım.

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EA FC 27 ekran görüntüleri

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Peki siz EA FC 27 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.