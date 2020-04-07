2 Ay Nehirde Sürüklenen iPhone 8, Çalışır Halde Bulundu

İngiltere’de bulunan Thames Nehri’ne düşen iPhone 8, nehre düştükten 2 ay sonra bulundu ve nehirden çıkarıldı. IP67 sertifikasına sahip telefon sudan çıkarıldıktan sonra çalışmaya devam etti.

Akıllı telefonunuzu suya düşürdüğünüzde, muhtemelen artık çalışmayacağını düşünürsünüz. Ancak durum her zaman böyle olmayabiliyor. İngiltere’de yaşanan bir vakada nehre düşen bir iPhone, 2 ay su altında kaldıktan sonra çalışmaya devam etti.

Geçtiğimiz şubat ayında Londra’daki Thames Nehri’nin kenarında kuğuları besleyen Thayse Bussolo-Vieira isimli kadın, telefonunun nehre düşürdü. Tabii olarak telefonu nehirde takip edemeyen kadın, üzgün bir şekilde evine geri döndü. 2 ay sonra nişanlısıyla Thames Nehri kenarında yürüyüş yapan Bussolo-Vieira, iki ay önce nehre düşürdüğü iPhone 8’i suyun dibinde yatarken buldu.

Telefonu suyun yaklaşık 2 metre dibince öylece durduğunu göre çift, eve giderek bir çubuğun ucuna süzgeç takarak amatör bir kurtarma ekipmanı hazırladı. Nehirdeki güçlü akıntı nedeniyle oluşturdukları ekipmanın yanında başka bir destek çubuğu da kullanan çift, iPhone 8’i sudan çıkarmayı başardı. Sudan çıkardıkları iPhone 8’i açmaya çalışan çift, telefonun çalıştığını görünce çok şaşırdı.

iPhone 8’in IP67 sertifikası olduğu bilinen bir gerçek. Bu sertifika kağıt üzerinde, iPhone 8’in 1 metre derinlikte suya 30 dakika boyunca dayanacağını gösteriyor. Bu sertifikaya rağmen Apple, telefonlarının suya karşı %100 bir koruma sağlamadığının altını çiziyor. Buna rağmen 346 kilometre uzunluğundaki Thames Nehri'nde 2 ay boyunca sürüklenen iPhone 8'in hala çalışıyor olması, nereden bakarsanız bakın dikkat çekici bir olay.