ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni bütçe dostu akıllı telefonu iPhone SE'yi önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor. Biz de bu yazımızda firmanın merakla beklenen akıllı telefonu hakkında şimdiye dek bilinen her şeyi bir araya getirdik.

Geçtiğimiz eylül ayında yeni iPhone 11 serisini tanıtan Apple, şimdiden önümüzdeki sonbaharda tanıtılacak iPhone 12 serisinin çalışmalarına başladı ancak şirketin 2020 planları yalnızca iPhone 12 serisiyle sınırlı kalmıyor. Şimdiye dek sektöre yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan pek çok iddia, şirketin içinde bulunduğumuz bahar döneminde bütçe dostu bir akıllı telefon daha çıkaracağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan iPhone SE modelinin devamı niteliğinde olması beklenen bu akıllı telefonun çok yakın bir tarihte tanıtılması bekleniyordu. Bu noktada koronavirüs salgını, Apple’ın yeni cihazının geleceği hakkında pek çok bilinmezliğe yol açıyor. Buna rağmen şimdiye dek elde edilen pek çok rapor, cihazın özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Gelin Apple’ın bütçe dostu olacak bu akıllı telefonu hakkında tüm bilinenlere daha yakından bakalım.

İsim:

Telefon hakkında çıkan ilk söylentiler, cihazın iPhone SE 2 olarak adlandırılacağı yönündeydi ancak daha sonraki iddialarda Apple’ın iPhone 9 ismini tercih edeceğini öğrenmiştik. Bu isim karmaşasının içinde 9to5Mac’ten gelen son bilgilerse Apple’ın bu cihazı yalnızca ‘iPhone SE’ olarak adlandıracağı yönünde. Bu açıdan şirket, resmi belgelerde cihazı 'iPhone SE 2020 sürümü' olarak adlandırabilir.

Tasarım ve ekran:

Tasarım noktasında iPhone 8 ile büyük oranda benzerlik taşıyacak olan iPhone SE, iPhone kullanıcılarının büyük özlem duyduğu Touch ID sensörünü de geri getirecek. Böylelikle akıllı telefon, firmanın 2017 yılında tanıtılan iPhone 8’den bu yana Face ID olmadan piyasaya sürdüğü ilk iPhone modeli olacak.

Öte yandan ekran kısmına geçtiğimizde 2020 iPhone SE, şimdiye dek elde edilen verilere göre 4,7 inç (1334 x 750) Retina HD bir ekranla müşterilerin karşısına çıkacak. Bu noktada akıllı telefonun sunduğu ekran teknolojisi, iPhone 11 ve hatta iPhone XR’dekinden çok uzakta olsa bile True Tone ve geniş P3 renk profili de dâhil olmak üzere birçok yenilikçi özelliğe sahip olacak.

Teknik özellikler:

iPhone 8, günümüzde dahi pek çok telefona meydan okuyabilecek A11 Bionic işlemcisiyle donatılmıştı. Öte yandan yeni tanıtılacak iPhone SE ise iPhone 11 serisinde de yer alan A13 Bionic işlemcisiyle adeta amiral gemilerine kafa tutacak bir seviyede olacak. Ayrıca cihazda yer alacak 3 GB’lık RAM, iPhone 11’de yer alan 4 GB RAM’den yalnızca 1 GB daha az olacak.

Depolama kısmına geldiğimizde 9to5Mac, cihazda 64 GB temel depolama alanıyla birlikte 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin de müşterilere sunulacağını belirtiyor. Öte yandan ne iPhone 7 ne de iPhone 8 modellerinde herhangi bir kulaklık girişi bulunmadığı için Apple’ın bu işi kafasında bitirdiğini ve bu cihazda da kulaklık girişi görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Kamera:

Kamera konusunda Android cephesinde olduğu gibi cömert davranmayan Apple, mevcut en güçlü akıllı telefonunda bile yalnızca 3 adet sensöre yer vermişti. Günümüzde orta sınıf bir Android telefonda bile bu sayı 4, hatta 5’e çıkabiliyor ancak bu noktada en önemli detay kamera lenslerinin kalitesi oluyor.

Nitekim Apple da "Sayı değil, kalite" mottosuyla ilerliyor olacak ki iPhone SE modelinde tek bir kamera lensine yer verilecek. Bununla birlikte akıllı telefonda tercih edilen lensin, f/1,8 veya f/2,4 diyafram açıklığında ve 12 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Üstelik bu lensin, iPhone 11 serisinde yer alan portre modu, gece modu, Akıllı HDR ve Deep Fusion gibi modern kamera özelliklerinin hepsini bir arada sunacağı düşünülüyor.

Fiyat ve çıkış tarihi:

Apple, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan iPhone 8 modelini şu anda 449 dolardan (vergisiz 3.029 TL) satışa sunuyor. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan iPhone SE modelininse iPhone 8’den yaklaşık 50 dolar daha aşağı bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Apple’ın fiyat politikasında biraz daha cömert davranarak fiyatı 349 dolara (vergisiz 2.355 TL) çekme ihtimali bulunuyor. Elbette bu fiyatlara ülkemizdeki vergilerin dâhil edilmediğini tekrardan hatırlatalım.

Çıkış tarihi konusuna geldiğimizdeyse belki de Apple bile bu sorunun yanıtını net bir şekilde veremiyor olabilir. Hepimizin bildiği üzere koronavirüs salgını, geniş kapsamlı pek çok etkinliğin iptal edilmesine ve firmaların ürün tanıtımlarını ertelemesine sebep oluyor. Bu noktada en iyimser tahminler bile iPhone SE’yi görmek için en azından nisan ayının ortalarını beklememiz gerektiğini söylüyor.