Brezilyalı araştırmacılar, kullanıcıların izni olmadan Discord'dan 2 milyarı aşkın herkese açık mesajı toplayıp online olarak yayımladı. Mesajların anonimleştirildiği söylense de bu olay Discord'u harekete geçirdi.

Türkiye’de aylardır kapalı olan Discord, ilginç bir çalışma gündeme geldi. 404 Media’nın bildirdiğine göre dev platformda Brezilya’da bulunan Minas Gerais Federal Üniversitesinden araştırmacılar, Discord’dan 2 milyar civarında mesajı topladı ve online olarak yayımladı.

Yani eğer son 10 yıl içinde herkese açık bir Discord sunucusundaysanız sizin de bu devasa sosyal deneyde yer almış olma ihtimaliniz var. Çalışma, arxiv.org üzerinden “Discord Açığa Çıkarıldı: Kamu İletişiminin Kapsamlı Veri Seti (2015-2024)"başlıklı bir makale ile online olarak yayımlandı.

4 milyonu aşkın kullanıcıdan mesajlar toplandı

Çalışmada araştırmacılar, Discord’un piyasaya sürüldüğü 2015 yılından 2024’e, yani geçen seneye kadar herkese açık 3.167 sunucudan 2 milyar 52 milyon 206 bin 308 adet mesajı topladı. Alınan bu mesajların toplamda 4 milyon 735 bin 57 adet kullanıcıya ait olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre bunlar, platformun toplam herkese açık sunucularının %10’unu oluşturuyor.

Neden böyle bir çalışma gerçekleştirildi?

Peki neden böyle bir şey yapıldı? Çalışmada bu devasa veri setini yayımlamasının amacı, bilim insanlarına diğer araştırmalarında kullanabilmeleri için büyük miktarda insan faaliyeti örneği vermekti. Özellikle de insanların dijital platformlarındaki faaliyetleri konusunda yardımcı olması isteniyor. Sosyal medya ile mental sağlık ilişkisini inceleme, yapay zekâ araçlarının eğitimi gibi potansiyel uygulamalar önerilmiş.

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, “Veri setimiz, araştırmacıların dijital platformların siyasi söylem, yanlış bilgi yayılması ve bu tür ortamlara göre etkili moderasyon stratejilerinin geliştirilmesi üzerindeki etkisini keşfetmelerini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Discord, gerekli adımları atacağını ifade etti

Tabii ki herkesin aklına gizlilik endişesi geliyor. Araştırmacılara göre buna gerek yok çünkü toplanan mesajlar anonimleştirilmiş. Yani kimin ne mesajı attığı veri setinde gösterilmiyor. Yine de mesajların içeriklerine göre tespit edilme ihtimali biraz korkutucu. Ayrıca veriler kullanıcılara herhangi bir bilgi vermeden, onların onayını almadan toplamak da biraz rahatsız edici.

404 Media’ya göre herkese açık olsa da Discord’dan bu verileri toplamanın şirketin kurallarıyla uyumlu olup olmadığı da belirsiz. Öyle ki Discord’un 2020’de yenilenen politikaları verilerin kopyalanmasını yasaklıyor. Açıklamalarda bulunan bir şirket sözcüsü, izin alınmadan veri toplandığını doğruladı ve bu olayı titizlikle araştırdığını belirtti. Gerekli yaptırımları yapacaklarını da sözlerine ekledi. Yani Discord da verilerin yasa dışı şekilde toplandığını belirterek bu konuda hamle yapacağını aktardı. Neler olacağını zamanla göreceğiz.