Cadılar Bayramını Kaçırmayın: 10 İndirimli Steam Oyunu

Son 2 günde sizlerle paylaştığımız Cadılar Bayramı indirimindeki Steam oyunlarında son bir tavsiye listemiz var. Listeden gözünüze kestirdiğiniz bir oyun varsa acele edin. İndirimler bugün itibarı ile 20.00'da son buluyor.
Divinity II: Developer's Cut (4.65 TL)
Tür: RPG
Eski Fiyatı: 31 TL
Neden Almalısınız?: Oyun tarihinin belki de en başarılı RPG'lerinden biri ve bu fiyata... Bir daha böyle bir indirim zor görürüz.
Tomb Raider (5.24 TL)
Tür: Aksiyon/Macera
Eski Fiyatı: 35 TL
Neden Almalısınız?: Tomb Raider'ın adeta küllerinden doğduğu ve mükemmel devam eden serinin başlangıç oyunu. Harika bir indirim mevcut.
Alan Wake Franchise (8 TL)
Tür: Macera/Gerilim
Eski Fiyatı: 40 TL
Neden Almalısınız?: Max Payne'in de yapımcılarından olan Remedy'den mükemmel bir gerilim. Üstelik DLC' de yanında.
Outlast Trinity (19.48 TL)
Tür: Korku
Eski Fiyatı: 96 TL
Neden Almalısınız?: Oyun dünyasının en 'gergin' serilerinden biri. 2 oyun ve 1 DLC'den oluşan bu paket kaçmaz.
Zombie Army Trilogy (13 TL)
Tür: Aksiyon/Korku
Eski Fiyatı: 65 TL
Neden Almalısınız?: Yine bir üçleme var listemizde. Zombie Army serisinin üç oyununu da barındıran bu paket oldukça ekonomik.
Sleeping Dogs: Definitive Edition (13.35 TL)
Tür: Aksiyon
Eski Fiyatı: 89 TL
Neden Almalısınız?: Tüm zamanların en eğlenceli ve aksiyon dolu açık dünya oyunlarından biri. Bu fiyata kaçmaz!
LIMBO (3.60 TL)
Tür: Macera
Eski Fiyatı: 18 TL
Neden Almalısınız?: Henüz oynamayan varsa bu satırları okuyarak vakit kaybetmesin. Yüreğinize dokunacak enfes bir indie yapım.
Resident Evil 4 (13.87 TL)
Tür: Aksiyon/Korku/Gerilim
Eski Fiyatı: 55 TL
Neden Almalısınız?: Resident Evil serisinin belki de aksiyon/gerilim oranını en iyi koruyan oyunu. 50 saate yakın mükemmel bir deneyim.
Broforce (8 TL)
Tür: Aksiyon/Platform
Eski Fiyatı: 24 TL
Neden Almalısınız?: Sizleri atari günlerine götürecek, Rocky ve Neo gibi ikonik karakterlerle oynayabildiğiniz mükemmel bir oyun.
House Party (12 TL) [+18]
Tür: Simülasyon
Eski Fiyatı: 24 TL
Neden Almalısınız?: Olaya sadece cinsellik olarak bakmayın; oldukça keyifli bir oynanış ve eğlenceli saatler sizleri bekliyor.