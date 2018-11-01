Cadılar Bayramını Kaçırmayın: 10 İndirimli Steam Oyunu

Steam'in Cadılar Bayramı indirimlerinde son saatlere girerken, kaçırmak istemeyeceğinizi düşündüğümüz oyunları listeledik.

Son 2 günde sizlerle paylaştığımız Cadılar Bayramı indirimindeki Steam oyunlarında son bir tavsiye listemiz var. Listeden gözünüze kestirdiğiniz bir oyun varsa acele edin. İndirimler bugün itibarı ile 20.00'da son buluyor.

Divinity II: Developer's Cut (4.65 TL)

Tür: RPG

Eski Fiyatı: 31 TL

Neden Almalısınız?: Oyun tarihinin belki de en başarılı RPG'lerinden biri ve bu fiyata... Bir daha böyle bir indirim zor görürüz.

Tomb Raider (5.24 TL)

Tür: Aksiyon/Macera

Eski Fiyatı: 35 TL

Neden Almalısınız?: Tomb Raider'ın adeta küllerinden doğduğu ve mükemmel devam eden serinin başlangıç oyunu. Harika bir indirim mevcut.

Alan Wake Franchise (8 TL)

Tür: Macera/Gerilim

Eski Fiyatı: 40 TL

Neden Almalısınız?: Max Payne'in de yapımcılarından olan Remedy'den mükemmel bir gerilim. Üstelik DLC' de yanında.

Outlast Trinity (19.48 TL)

Tür: Korku

Eski Fiyatı: 96 TL

Neden Almalısınız?: Oyun dünyasının en 'gergin' serilerinden biri. 2 oyun ve 1 DLC'den oluşan bu paket kaçmaz.

Zombie Army Trilogy (13 TL)

Tür: Aksiyon/Korku

Eski Fiyatı: 65 TL

Neden Almalısınız?: Yine bir üçleme var listemizde. Zombie Army serisinin üç oyununu da barındıran bu paket oldukça ekonomik.

Sleeping Dogs: Definitive Edition (13.35 TL)

Tür: Aksiyon

Eski Fiyatı: 89 TL

Neden Almalısınız?: Tüm zamanların en eğlenceli ve aksiyon dolu açık dünya oyunlarından biri. Bu fiyata kaçmaz!

LIMBO (3.60 TL)

Tür: Macera

Eski Fiyatı: 18 TL

Neden Almalısınız?: Henüz oynamayan varsa bu satırları okuyarak vakit kaybetmesin. Yüreğinize dokunacak enfes bir indie yapım.

Resident Evil 4 (13.87 TL)

Tür: Aksiyon/Korku/Gerilim

Eski Fiyatı: 55 TL

Neden Almalısınız?: Resident Evil serisinin belki de aksiyon/gerilim oranını en iyi koruyan oyunu. 50 saate yakın mükemmel bir deneyim.

Broforce (8 TL)

Tür: Aksiyon/Platform

Eski Fiyatı: 24 TL

Neden Almalısınız?: Sizleri atari günlerine götürecek, Rocky ve Neo gibi ikonik karakterlerle oynayabildiğiniz mükemmel bir oyun.

House Party (12 TL) [+18]

Tür: Simülasyon

Eski Fiyatı: 24 TL

Neden Almalısınız?: Olaya sadece cinsellik olarak bakmayın; oldukça keyifli bir oynanış ve eğlenceli saatler sizleri bekliyor.