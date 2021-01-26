20 ABD Doları Banknotları Üzerindeki İsim Değişiyor

Obama tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Trump yönetimi tarafından ertelenen Harriet Tubman'a 20 dolarlık banknotlarda yer verilmesine yönelik çalışma, Joe Biden tarafından hızlı bir şekilde yürütülmeye başlandı. ABD tarihinde siyahi insanların kahramanı olarak nitelendirilen Harriet Tubman, ABD para biriminde yer verilen ilk siyahi insan olarak tarihe geçecek.

Barack Obama’nın ABD Başkanı olduğu dönemde siyahi aktivist ve hemşire Harriet Tubman’a 20 dolarlık banknotları üzerinde yer verilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştı. Trump yönetimi, başa geçtikten kısa bir süre sonra çeşitli bahaneler sürerek bu planın 2028 yılına ertelendiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bu çalışmanın öne çekildiğini ve en kısa zamanda 20 dolarlık banknotlar üzerinden kölelik yanlısı Andrew Jackson’ın kaldırılıp, yerine Harriet Tubman’ın getirileceğini açıkladı.

Harriet Tubman, ABD para biriminde yer verilen ilk siyahi kadın olacak

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, yeniden tasarlanacak banknotlar hakkında şu sözleri dile getirdi; “Hazine Bakanlığı, 20 dolarlık banknotlarda Harriet Tubman’a yer verilmesi için çalışmalara başladı. Ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtmak son derece önemli ve bu banknotların üzerinde Harriet Tubman’a yer vermek tarihimizi başarılı bir şekilde yansıtacak.”

Obama döneminde başlayan bu süreç, yaklaşık 10 ay sürmüştü ve halkın isteği de göz önünde bulundurularak banknot üzerinde Tubman'a yer verilmesine karar verilmişti. Banknot değiştirildiği takdirde, Tubman ABD’nin para biriminde yer verilen ilk siyahi insan olacak.

Harriet Tubman kimdir?

ABD tarihinde önemli bir yere sahip Tubman, çocukluğunda sayısız kez köle olarak satılmış siyahi bir kadındı. Son olarak evlendirilmek üzere bir adama satıldıktan sonra özgürlüğünün peşine düşen Tubman, siyahi insanlara uygulanan köleliğe karşı büyük bir savaş açarak bulunduğu köyden Philadelphia’ya kaçmaya karar verir.

1861 yılında ABD’de başlayan İç Savaş’ta casusluk, hemşirelik ve danışmanlık yapmaya başlar. Kendisiyle birlikte yaklaşık 600 kölenin özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan ve bir kahraman olarak nitelendirilen Tubman’ın özgürlük ile ilgili şu ifadelerde bulunur ; "İki şeye hakkım olduğuna karar verdim; özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim. Hiç kimse beni canlı tutsak edemez, özgürlüğüm için savaşmalıyım.”