Gün içerisinde 28 bin dolar barajını da aşarak hız kesmeden yola devam eden Bitcoin, yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada da geniş yankı bulan durdurulamaz artış, Twitter kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz ekim ayının başlarında 10.400 dolar seviyesine kadar gerileyen ve güç toplayan Bitcoin, rekor kırmaya devam ediyor. Her gün rekor tazeleyen Bitcoin, geçtiğimiz kasım ayının başlarında 15.300 dolar seviyesine dayanarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. O tarihten beri sürekli artış eğilimi göstermeye devam eden kripto para, gün içerisindeki 28 bin 395 dolarlık zirvesinin ardından şu anda 27 bin 270 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kırılmadık rekor bırakmayan Bitcoin'in bu performansı, sosyal medyada da büyük yankı gördü. Türkiye'nin trend sıralamasında 1 numaraya oturan #Bitcoin etiketiyle 125 bine yakın Tweet atıldı. Biz de bu paylaşımlar arasından hem güldüren hem de bilgi verenlerini derledik. Gelin, tüm bu paylaşımlara daha yakından göz atalım.

Bitcoin'in 28 bin doları geçmesinin ardından Twitter'dan yapılan paylaşımlar:

Bitcoin, yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor:

Olaya esprili bir dille yaklaşanlar da oldu:

Bitcoin'deki artışın devam edeceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil:

Bitcoin'deki yükseliş, altcoinleri de etkiledi.:

Zamanında Bitcoin yerine altcoin alanlar ise pişmanlıklarını dile getirdi:

Erken sattığı için pişman olanlar:

Kolay yoldan zengin olmak isteyenlere:

Bitcoin nereden nereye geldi?

Bitcoin'in 28 bin doları aşması birçok kişiyi heyecanlandırmışa benziyor. Peki, siz Bitcoin fiyatındaki bu artış hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bir gerileme olacak mı, yoksa Bitcoin yoluna tam gaz devam mı edecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.