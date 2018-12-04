Kasım ayında gerçekleşen vergi indirimleri amacına ulaşmış gibi görünüyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim ayına göre Kasım ayında %170'lik artış gösterdi. Rakamları geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda ise gerçek bir hüsran var.

Döviz kurunun amansız bir şekilde yükselmesini takiben otomobil fiyatları da 2018 yılı içinde inanılmaz seviye artış gösterdi. Bu durum, ülkemizdeki otomobil pazarının neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. 1 Kasım itibari ile gerçekleştirilen ÖTV ve KDV indirimleri, otomobil pazarının ani bir şekilde hareketlenmesine neden olsa da satış rakamları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciddi şekilde düşüş gösteriyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ekim ayında otomobil-hafif ticari araç satışları dibe vururken, toplam satış miktarı 21 bin 571’de kalmıştı. Buna karşın 1 Kasım itibari ile başlayan vergi indirimleri, Kasım ayında toplam 58 bin 204 adet araç satılmasını sağladı. Kasım ayındaki satışlar, güz dönemi boyunca durgunluk yaşayan piyasayı bir miktar mutlu etse de geçen yıla kıyasla ciddi bir düşüş söz konusu.

Otomobil-hafif ticari araç satışları Kasım ayında Ekim ayına göre %170 artış göstermiş durumda. Buna karşın Kasım 2018 satış rakamlarında Kasım 2017’ye göre %42.29’luk bir düşüş olduğu görülüyor. Ülkemizde kişi başına düşen otomobil ve hafif ticari araç sayısının çok daha yüksek olmadığını düşünürsek satışlardaki bu düşüşün temel nedeninin ekonomik şartlar olduğunu anlamak çok da zor değil.

Yalnızca otomobil satışlarına göz attığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %39.17’luk bir düşüş olduğunu görüyoruz. Kasım 2017’de 75 bin 956 otomobil satılırken, Kasım 2018’de yalnızca 46 bin 204 araç satılmış durumda. Hafif ticari araç satışları ise %51.81 düşüş gösteriyor. Kasım 2017’de 24 bin 903 adet hafif ticari araç satılırken, Kasım 2018’de bu sayı 12.000’de kaldı.

Kasım ayında ilginç bir şekilde en fazla satış gerçekleştiren marka ilk kez Japon otomobil devi Toyota oldu. Dünyanın en çok satan otomobil markası olan Toyota, kasım ayı içinde toplam 5 bin 403 araç satışı gerçekleştirdi. 5 bin 225 araçla Renault ikinci, 4 bin 557 araçla Nissan üçüncü, 4 bin 88 araçla de Volkswagen dördüncü oldu. Bir başka Japon şirket olan Nissan, ilk kez Volkswagen’i arkasında bırakmayı başardı.