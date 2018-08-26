2018 Model iPhone'larda Kablosuz Şarj Hızı Zirve Yapacak

Apple cihazları için bir türlü rayına giremeyen kablosuz şarj özelliği 2018 model iPhone'lar ile birlikte, Android'deki rakipleriyle kapışacak düzeye gelecek.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl iPhone X'un lansmanında yeni bir ürün karşımıza çıkmıştı: AirPower. Birden çok Apple cihazını şarj edebileceği ve 'akıllı şarj' özelliğine sahip olacağı söylenen cihazın adeta sırra kadem basması, Apple cephesinde 'kablosuz şarj' olayının hiç de yolunda gitmediğine işaret ediyordu.

Hali hazırda Android cihazların 15W'a kadar kablosuz şarj desteği verdiği günümüzde, Apple iPhone X ve iPhone 8'de bu rakam ancak 7.5W seviyelerinde. Gelen haberler, Apple'ın bu alandaki açığını 2018'in Eylül ayında duyurulmasına kesin gözüyle bakılan iPhone'larda kapatacağı yönünde.

Gelecek ay Steve Jobs Salonu'nda yapılacak olan Apple lansmanında, geçtiğimiz yıl duyurulan ve ortalarda görünmeyen AirPower'ın ve yeni iPhone'lardaki kablosuz şarja dair değişimin de duyurulacağı söyleniyor: Buna göre eski jenerasyon iPhone'lardaki şarj verimliliğinin 7.5W ile kısıtlanmasına sebep olan FPC bobini değiştirilecek ve maksimum şarj verimliliği 15W'a kadar çıkarılacak. Bu sayede piyasaya 30W desteği ile çıkması beklenen AirPower'ın birden fazla Apple cihazını rahatlıkla şarj edebilmesi sağlanacak.