Bir yılın daha son günlerine yaklaşırken, 2018'de Twitter'ın ülkemizdeki gündeminde neler olup bittiğine göz atıyoruz.

Türkiye'de her yeni yılda olduğu gibi bu yıl da siyasi gündem ve televizyonda olan bitenlerle Twitter aleminin gündemi eş zamanlı ilerledi. Televizyonla paralel olarak bu yılın en çok konuşulanı Survivor 2018 yarışması oldu.

Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın en çok konuşulan ikili olduğu listede, dizi alanında Adını Sen Koy zirvede yer aldı. Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize göz atalım.

2018'de En Çok Kullanılan Hashtagler

1- survivor2018

2- erkanmeriç

3- hazalsubaşı

4- adınısenkoy

5- siyahbeyazaşk

2018'de En Çok Konuşulan Diziler

1- survivor2018

2- adınısenkoy

3- senanlatkaradeniz

4- asfer

5- miraydaner

2018'de En Çok Etkileşime Geçilen Hesaplar

1- sozdizi

2- SenAnlatKdeniz

3- billboard

4- bumasalbitmez

5- DirilisDizisi

2018 yılında Twitter'da onlarca farklı tweet olay olsa da iki tanesi unutulmazdı. Bunlardan biri Vedat Milor'un menemen soğanlı mı soğansız mı olur anketi, diğeriyse Uzay Heparı ile olan ilişkisi sonrası 20 senedir küs olan Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu ikilisinin barışmasıydı.